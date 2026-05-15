Detuvieron a un hombre vinculado a una causa federal por casi 18 kilos de marihuana

Un hombre de 33 años fue detenido este viernes en la Capital catamarqueña en el marco de una causa que investiga una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. El procedimiento fue concretado por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, bajo directivas emanadas de la Justicia Federal.

Según se informó oficialmente, los numerarios policiales se hicieron presentes en el Juzgado Federal N.º 1, donde procedieron a la detención del sospechoso, sobre quien pesaba un requerimiento judicial por su presunta vinculación con una investigación relacionada a un importante secuestro de marihuana realizado días atrás en esta ciudad.

La causa se encuentra vinculada a un procedimiento llevado adelante el pasado 6 de mayo por personal de la misma Dirección, cuando los efectivos cumplimentaron una orden de allanamiento en un inmueble ubicado sobre calle Caseros, en la Ciudad Capital.

El allanamiento que dio origen a la causa

De acuerdo con la información oficial, aquel operativo fue realizado bajo las directivas impartidas por el Juzgado Federal interviniente y permitió el secuestro de una importante cantidad de sustancia estupefaciente.

Durante el allanamiento, el personal policial encontró:

Treinta y cinco panes compactados .

. Sustancia herbácea .

. Aproximadamente 17,800 kilogramos de marihuana, según el resultado de las pruebas de campo realizadas.

La sustancia fue sometida a los análisis correspondientes mediante la prueba de orientación de campo, procedimiento que permitió establecer que se trataría de marihuana. Todo el material secuestrado quedó inmediatamente a disposición de la Justicia Federal en calidad de secuestro, en el marco de la investigación iniciada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Investigación y requerimiento judicial

La detención concretada durante la jornada se produjo como resultado de las actuaciones judiciales derivadas de aquel operativo desarrollado el 6 de mayo. Según indicaron las fuentes oficiales, sobre el hombre de 33 años pesaba un requerimiento judicial emitido en el marco de la investigación que llevan adelante las autoridades federales.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos especializados de la Dirección Drogas Peligrosas, dependencia que interviene en causas relacionadas con el narcotráfico y la comercialización de estupefacientes dentro de la provincia.

La causa continúa bajo investigación judicial, mientras se avanza en el análisis de los elementos secuestrados y en la determinación de posibles responsabilidades vinculadas al caso.

Procedimiento bajo la órbita de la Justicia Federal

La actuación estuvo coordinada por el Juzgado Federal N.º 1, organismo que impartió las directivas correspondientes tanto para el allanamiento realizado días atrás como para la posterior detención del sospechoso.

Las tareas desplegadas por el personal policial incluyeron procedimientos investigativos, allanamientos y medidas judiciales vinculadas a la causa por presunta infracción a la normativa nacional en materia de estupefacientes. En el marco de la investigación, el secuestro de los 35 panes compactados representó uno de los elementos centrales del expediente judicial, debido al volumen de la sustancia encontrada durante el procedimiento realizado en calle Caseros.

Tras concretarse la detención, el hombre fue trasladado y alojado en una dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia interviniente. Desde el ámbito judicial se impartieron además nuevas directivas procesales para continuar con las actuaciones correspondientes dentro de la causa federal.