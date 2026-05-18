Catamarca: dos jóvenes aprehendidos por causar daños en la vivienda de su madre

Un procedimiento policial realizado en el oeste de la Capital terminó con dos personas aprehendidas luego de un episodio ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Río Negro al 200. El operativo se inició tras una alerta emitida por el SAE-911 y derivó en la intervención de efectivos de la Comisaría Sexta.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al lugar los uniformados se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien manifestó que su hijo había causado daños en el interior del inmueble. La situación se habría tornado aún más compleja cuando el joven advirtió la presencia policial y reaccionó de manera agresiva contra el personal interviniente.

Como consecuencia de esa conducta, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Ferreira, de 21 años, sindicado como el supuesto autor de los daños denunciados.

Durante el mismo procedimiento también fue aprehendida una joven mujer, de apellido Espinosa y de la misma edad, debido a que, según indicó la Policía, habría entorpecido el accionar de los uniformados mientras se desarrollaba el operativo.

El llamado al SAE-911 y la intervención policial

El episodio se registró en el sector oeste de la Capital y motivó la intervención inmediata del personal policial luego de una comunicación recibida a través del SAE-911. La alerta permitió que numerarios de la Comisaría Sexta se trasladaran hasta calle Río Negro al 200 para verificar la situación denunciada.

Al llegar al inmueble, los efectivos mantuvieron diálogo con la mujer de 45 años, quien expuso que dentro de la vivienda se habían producido daños presuntamente ocasionados por su hijo.

La denuncia verbal realizada en el lugar fue el punto de partida para el despliegue del procedimiento policial que posteriormente derivó en las aprehensiones.

Los aprehendidos

Según detalló la información oficial, el joven señalado como presunto responsable de los daños reaccionó agresivamente cuando notó la presencia de los efectivos policiales. Ante esa situación, el personal interviniente procedió a reducir y aprehender a Ferreira, de 21 años, para controlar el episodio y resguardar el procedimiento.

La intervención se desarrolló en un contexto de tensión dentro del inmueble, donde los efectivos debieron actuar frente al comportamiento atribuido al joven. La Policía informó además que, en paralelo al accionar contra el presunto autor de los daños, otra persona habría interferido en el operativo.

Durante el procedimiento también fue demorada una joven mujer de apellido Espinosa, igualmente de 21 años. De acuerdo con el parte policial, la mujer habría entorpecido el trabajo de los uniformados mientras se llevaba adelante el procedimiento en la vivienda.

Por ese motivo, el personal actuante resolvió también su aprehensión y posterior puesta a disposición de la Justicia. La actuación policial concluyó con ambas personas trasladadas y vinculadas a las actuaciones correspondientes iniciadas tras el incidente.

La intervención judicial

Una vez finalizado el procedimiento, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6. En paralelo, los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que deberá avanzar con las medidas judiciales vinculadas al caso.

El expediente buscará establecer las circunstancias del episodio ocurrido dentro del inmueble y determinar las responsabilidades correspondientes en relación con los daños denunciados y el desarrollo posterior del operativo policial.