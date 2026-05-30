Catamarca: elevan a juicio una causa por abuso sexual agravado contra una niña

El fiscal de Instrucción N° 5 del Distrito Norte, Hugo Costilla, dio por concluida la investigación penal preparatoria y resolvió elevar a juicio una causa en la que un hombre está acusado del delito de abuso sexual simple agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud mental de una niña, cometido de manera continuada y en calidad de autor.

La medida fue adoptada luego de que el representante del Ministerio Público Fiscal considerara reunidos los elementos de convicción suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, tanto la existencia de los hechos investigados como la presunta participación del imputado.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido durante el año 2022 en una localidad del departamento Valle Viejo, en Catamarca, y tuvieron como presunta víctima a una niña que era menor de edad al momento de los acontecimientos denunciados.

Según la hipótesis fiscal, las conductas atribuidas al acusado se habrían producido en más de una oportunidad y habrían generado consecuencias de gravedad en la salud mental de la víctima, circunstancia que sustenta la agravante legal incorporada en la acusación.

Durante la etapa de instrucción se incorporaron diversas medidas probatorias. Entre ellas figuran la denuncia que dio origen a la investigación, testimonios, informes socioambientales, pericias psicológicas, psiquiátricas y psicopedagógicas, además de la declaración de la víctima mediante el dispositivo de Cámara Gesell.

También se sumaron informes médicos especializados, inspecciones oculares, registros domiciliarios, análisis de dispositivos electrónicos y otras actuaciones desarrolladas a lo largo de la investigación penal.

La elevación a juicio del expediente fue notificada a las partes intervinientes en el proceso.