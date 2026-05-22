Secuestraron dos camionetas con requerimientos judiciales de Buenos Aires

Un operativo desarrollado por efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia culminó con el secuestro de dos camionetas que registraban requerimientos judiciales emitidos por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires por el supuesto delito de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el loteo Caro, en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, donde los investigadores arribaron luego de realizar tareas investigativas vinculadas a la localización de los rodados.

Durante el operativo, el personal policial secuestró una camioneta marca Peugeot 3008 y otra marca Kía Sportage, ambas alcanzadas por requerimientos judiciales vigentes. Además, al avanzar con las tareas de verificación física y numérica de uno de los vehículos, los efectivos detectaron irregularidades que derivaron en la sospecha de que se trataría de un vehículo mellizo.

La investigación que derivó en el operativo

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento fue el resultado de tareas investigativas desarrolladas por la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia.

A partir de esas averiguaciones, los efectivos se constituyeron en un inmueble emplazado en el loteo Caro, en Sumalao, donde procedieron a inspeccionar los vehículos encontrados en el lugar.

El operativo permitió localizar una camioneta Peugeot 3008 y otra camioneta Kía Sportage. Según se informó, ambos rodados contaban con requerimientos judiciales ordenados por autoridades de la Provincia de Buenos Aires en el marco de causas vinculadas al supuesto delito de hurto.

La presencia de los vehículos en territorio catamarqueño motivó la inmediata intervención policial y la ejecución de las medidas correspondientes para concretar el secuestro de las unidades.

La verificación numérica

Uno de los aspectos centrales del procedimiento estuvo relacionado con las tareas de verificación física y numérica realizadas por los investigadores sobre los vehículos secuestrados.

Durante esa inspección, los policías consultaron además el sistema informático correspondiente para corroborar los datos registrales y antecedentes de las camionetas. Fue en ese contexto que lograron establecer que la camioneta Kía Sportage presentaría características compatibles con un presunto vehículo mellizo.

La detección surgió tras el análisis de:

Numeraciones físicas del rodado.

Verificaciones técnicas realizadas por los investigadores.

Consultas efectuadas en el sistema informático policial.

A partir de esos resultados, los efectivos tomaron conocimiento de posibles irregularidades vinculadas a la identidad registral del vehículo.

Qué implica la sospecha de un vehículo mellizo

Según lo informado oficialmente, la camioneta Kía Sportage sería un vehículo mellizo, situación detectada durante el procedimiento policial realizado en Sumalao. La sospecha surgió luego de las verificaciones efectuadas por la División Sustracción de Automotores, que permitió advertir inconsistencias al cotejar la información física del vehículo con los registros existentes en el sistema.

La aparición de un posible vehículo mellizo amplió el alcance de la investigación y motivó la inmediata intervención judicial para avanzar con las medidas procesales correspondientes.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Este

Tras el secuestro de los rodados y la detección de las irregularidades, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas judiciales para continuar con las actuaciones.

El procedimiento quedó formalmente bajo la órbita judicial mientras avanzan las tareas destinadas a determinar el origen de los vehículos y las circunstancias vinculadas a los requerimientos emitidos por la Justicia bonaerense.

La actuación de la División Sustracción de Automotores permitió detectar y recuperar vehículos que registraban pedidos judiciales vigentes fuera de la provincia de origen de las causas. La causa continúa ahora bajo investigación judicial, mientras las camionetas secuestradas permanecen a disposición de las autoridades competentes y se avanza con las diligencias ordenadas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.