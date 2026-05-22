Catamarca: secuestran carne vinculada a caso de abigeato

Una investigación iniciada a partir de una denuncia penal por el supuesto delito de abigeato permitió a efectivos de la División Abigeato de la Policía de la Provincia recuperar carne vacuna que tendría relación directa con el hecho denunciado.

El procedimiento se desarrolló en distintas localidades de los departamentos Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, donde los investigadores realizaron rastrillajes y posteriormente concretaron registros domiciliarios que culminaron con el secuestro de la carne del animal presuntamente faenado de manera ilegal. La causa se inició tras una denuncia radicada en la Unidad Judicial N° 10 y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que impartió las medidas judiciales correspondientes para avanzar con las tareas investigativas.

La denuncia que dio origen a la investigación

De acuerdo con la información oficial, la intervención policial comenzó luego de que se radicara una denuncia penal por el supuesto delito de abigeato en la Unidad Judicial N° 10. A partir de esa presentación, numerarios de la División Abigeato desplegaron tareas investigativas orientadas a localizar elementos vinculados con el ilícito denunciado y determinar las circunstancias en las que se habría producido la faena del animal.

Como parte de las primeras diligencias, los policías realizaron rastrillajes en un campo abierto ubicado en inmediaciones del Camino Real, en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo. Durante el recorrido efectuado en la zona rural, los efectivos inspeccionaron distintos sectores de la arboleda existente en el lugar.

El Camino Real

En medio de los rastrillajes, el personal policial encontró restos de un animal bovino que, según se informó oficialmente, tendrían relación con el delito investigado. Entre los elementos hallados en el lugar se detalló:

El cuero del animal bovino.

La cabeza del animal.

Restos localizados entre la arboleda del campo abierto.

El hallazgo permitió fortalecer la línea investigativa iniciada a partir de la denuncia y orientó las tareas posteriores de los efectivos de la División Abigeato. Los investigadores continuaron trabajando sobre distintos indicios obtenidos durante el operativo realizado en Santa Rosa, con el objetivo de determinar el destino de la carne y localizar posibles lugares vinculados al hecho.

Los registros domiciliarios en San Antonio

Como continuidad de la investigación, los efectivos policiales llevaron adelante registros domiciliarios en viviendas ubicadas en la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú.

Los procedimientos se concretaron en el marco de las medidas dispuestas judicialmente y permitieron avanzar sobre la recuperación de elementos relacionados con el supuesto delito de abigeato denunciado.

Durante los allanamientos, los policías lograron recuperar la carne del animal bovino que sería parte de la faena investigada. El procedimiento representó un avance importante dentro de la causa, ya que permitió localizar parte del animal cuya desaparición había originado la denuncia penal.

Luego de los hallazgos y del secuestro de la carne vacuna, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este Desde ese organismo judicial se impartieron las directivas correspondientes para continuar con la investigación y avanzar con las medidas procesales vinculadas al caso.

La carne recuperada quedó formalmente incautada y a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las actuaciones orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho denunciado.