Catamarca: un niño con autismo fue golpeado por dos hombres que lo confundieron con un ladrón

Un grave episodio de violencia generó conmoción en Catamarca luego de que un niño de 12 años con diagnóstico de autismo y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) fuera brutalmente golpeado por dos hombres mayores de edad en el barrio 48 Viviendas Norte.

Según informó Radio Valle Viejo, el menor se encontraba jugando cuando los agresores lo habrían confundido con un ladrón y le propinaron una violenta golpiza.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, el niño debió ser trasladado al Hospital de Niños Eva Perón, donde quedó internado y recibe asistencia médica y psicológica.

Una familiar de la víctima expresó su dolor por lo ocurrido y remarcó las secuelas que el hecho dejó en el menor. Además, señaló que el episodio provocó un retroceso en su salud mental y reclamó que los responsables, uno de ellos docente, ofrezcan disculpas por lo sucedido.

El caso generó preocupación por la gravedad de la agresión y por el impacto emocional que la situación tuvo sobre el niño, quien atraviesa un proceso de recuperación acompañado por profesionales de la salud.