Una cabo de Policía le salvó la vida a un bebé de cinco meses

La rápida intervención de una efectiva policial fue determinante para salvar la vida de un bebé de apenas cinco meses, que llegó anoche a la Comisaría Novena en brazos de sus padres, en medio de una situación de emergencia. El pequeño habría sufrido una broncoaspiración con leche materna, una circunstancia que motivó a la pareja a buscar ayuda de manera urgente.

De acuerdo con la información difundida, los padres, de 25 y 26 años, respectivamente, se presentaron en la dependencia policial con el niño y solicitaron auxilio ante la situación que atravesaban. La urgencia del momento demandaba una respuesta rápida, ya que el bebé presentaba dificultades que comprometían sus vías respiratorias.

Ante el pedido de asistencia, la cabo primero de Policía Aldana Elizabeth Ávila tomó al pequeño entre sus brazos y advirtió que tenía las vías respiratorias obstruidas. Frente a ese cuadro, actuó de inmediato y le practicó la maniobra de Heimlich, con el objetivo de revertir la obstrucción y lograr que el niño recuperara una respuesta favorable.

La intervención se produjo antes de la llegada del personal médico, por lo que la actuación de la uniformada resultó fundamental para asistir al bebé durante los primeros momentos de la emergencia.

La maniobra de Heimlich

Al advertir que el bebé tenía las vías respiratorias obstruidas, Ávila actuó rápidamente y aplicó la maniobra de Heimlich. Según el reporte oficial, el procedimiento permitió que el niño reaccionara al estímulo de la maniobra y que la efectiva policial lograra estabilizarlo.

La secuencia fue decisiva para afrontar la emergencia mientras se aguardaba la llegada de los profesionales de la salud. La cabo primero tomó al bebé, identificó la obstrucción respiratoria y procedió a asistirlo sin demora, en una intervención que permitió obtener una respuesta favorable.

El relato del episodio destaca precisamente la rapidez con la que se desarrollaron las acciones dentro de la dependencia policial. La pareja había llegado con el pequeño en brazos para pedir ayuda y, ante la situación, la efectiva intervino de inmediato al advertir la dificultad respiratoria.

La reacción del niño tras la maniobra y su posterior estabilización permitieron avanzar hacia la siguiente etapa de la asistencia, con la llegada del equipo médico que se hizo cargo de su atención y traslado.

Traslado a la Maternidad Provincial

Luego de la intervención policial, arribó personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que continuó con la asistencia del bebé. Posteriormente, los profesionales dispusieron el traslado del pequeño a la Maternidad Provincial 25 de Mayo, donde recibió la atención médica correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, el niño quedó fuera de peligro después de ser asistido. El reporte no brindó mayores precisiones sobre la evolución clínica posterior ni sobre otros detalles médicos, pero confirmó que el desenlace fue favorable.

La intervención incluyó, de esta manera, dos momentos fundamentales: la primera asistencia brindada por la cabo primero dentro de la Comisaría Novena y la atención posterior a cargo del personal sanitario, que trasladó al bebé al establecimiento especializado para continuar con los cuidados necesarios.