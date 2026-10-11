Dos jóvenes resultaron heridas en un siniestro vial en el oeste de la Capital

Un siniestro vial registrado en el oeste de la Capital dejó como saldo a dos jóvenes con lesiones que requirieron asistencia médica y su posterior traslado al Hospital San Juan Bautista. El hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Gobernador Ramón Correa y la Peatonal N° 17, en el barrio 1.000 Viviendas, donde intervinieron efectivos policiales de la Comisaría Sexta.

De acuerdo con la información suministrada, los uniformados se desplazaron hasta ese sector de la ciudad luego de que se reportara un accidente de tránsito. Una vez en el lugar, se estableció que las personas involucradas circulaban en una motocicleta y que, por circunstancias que todavía son materia de investigación, la conductora perdió el control del vehículo.

El episodio tuvo como protagonistas a Priscila Nicole Coria, de 18 años, y una adolescente de 17 años, quienes se trasladaban juntas en una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color rojo, identificada con el dominio A228GAE.

Cómo fue el siniestro

Según los datos del procedimiento policial, Coria conducía el rodado y estaba acompañada por la adolescente cuando, por causas que deberán establecerse, perdió el control de la motocicleta. Como consecuencia de esa situación, ambas ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica.

Hasta el momento, la información disponible no precisa cuáles fueron los factores que desencadenaron el accidente ni las circunstancias específicas en las que se produjo la pérdida de control del vehículo. Por ese motivo, las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

Traslado al Hospital San Juan Bautista

Como consecuencia de la caída, las dos ocupantes sufrieron lesiones que demandaron asistencia médica. Ante esta situación, se requirió la intervención de facultativos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes brindaron asistencia a las jóvenes.

Posteriormente, ambas fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica. La información difundida no especifica la naturaleza de las lesiones sufridas ni detalla su evolución posterior al ingreso al establecimiento sanitario.

Intervención judicial y pericias en el lugar

Además de la actuación inicial de los efectivos de la Comisaría Sexta y de la asistencia sanitaria, en el lugar trabajaron sumariantes del Precinto Judicial N° 6 y peritos de la Dirección General de Criminalística.

La intervención de estos equipos se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, organismo que impartió las indicaciones correspondientes para las actuaciones judiciales relacionadas con el siniestro.

El procedimiento incluyó, de este modo, la participación de personal policial, profesionales de la emergencia médica y equipos vinculados con la investigación judicial y pericial. Cada una de estas intervenciones quedó comprendida dentro de las actuaciones iniciadas a partir del accidente ocurrido en la avenida Gobernador Ramón Correa y la Peatonal N° 17.