Violencia de género: aprehendieron a un joven en la Capital

Un joven de 25 años fue aprehendido durante la mañana de este domingo en el sector sur de la Capital, en el marco de un procedimiento policial iniciado a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE) 911 por un supuesto hecho de violencia de género.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades policiales, el operativo se concretó alrededor de las 9.30, cuando efectivos de la Comisaría Décima se dirigieron hasta el Pasaje Jujuy sin número, donde llevaron adelante la intervención. En ese lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del joven, quien habría protagonizado momentos antes un episodio de agresión física contra su pareja, una mujer de 30 años.

La actuación policial se inició a partir de la solicitud recibida a través del SAE 911, que motivó el desplazamiento del personal de la Comisaría Décima hasta el domicilio indicado. Una vez en el lugar, los efectivos intervinieron ante la situación denunciada y concretaron la medida contra el presunto involucrado.

La víctima invitada a hacer la denuncia

Según el reporte oficial, la presunta agresión física habría tenido como víctima a la pareja del joven aprehendido, de 30 años. Tras la intervención, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente, una instancia que permite poner formalmente en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos denunciados.

En tanto, el joven de 25 años fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que interviene en el caso.

De esta manera, el procedimiento continuó bajo la órbita de la autoridad judicial correspondiente, mientras que la actuación policial quedó vinculada al presunto episodio de violencia de género informado por las fuerzas de seguridad.

Atención a la víctima

Junto con la información sobre el procedimiento, las autoridades recordaron los canales de comunicación disponibles para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia familiar o de género. En ese sentido, señalaron que las víctimas pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o con el 911, servicios destinados a brindar asistencia y recibir comunicaciones vinculadas con estas situaciones.