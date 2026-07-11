Catamarca: intentaron robar en un supermercado del centro y terminaron detenidos

En la noche de ayer, alrededor de las 20:00, efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) llevaron adelante un procedimiento en un supermercado ubicado sobre la Peatonal Rivadavia, entre las calles Mota Botello y Mate de Luna, luego de tomar conocimiento de un presunto intento de ilícito ocurrido en el establecimiento comercial.

Al arribar al lugar, el personal policial mantuvo un diálogo con el encargado del supermercado, un hombre de 42 años de edad, quien informó a los uniformados que dos personas, de ambos sexos, habrían intentado cometer un ilícito en el comercio, aunque finalmente no lograron concretar su cometido.

A partir de la información aportada en el lugar y de las actuaciones realizadas por los efectivos, se puso en marcha el procedimiento correspondiente, orientado a esclarecer las circunstancias del hecho y a identificar a las personas señaladas como presuntas responsables del intento delictivo.

Aprehensión de los presuntos autores

Como resultado de la intervención, el personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) procedió a la aprehensión de una mujer y de un hombre, identificados por los apellidos Ruiz y Ponce, respectivamente.

De acuerdo con la información suministrada, ambos tienen 38 años de edad y serían los presuntos autores del hecho investigado. La medida fue adoptada en el marco del procedimiento realizado tras la denuncia efectuada por el encargado del comercio.

La actuación policial permitió concretar la aprehensión de los sospechosos una vez reunidos los elementos necesarios surgidos de la intervención inicial, quedando ambos a disposición de las autoridades competentes para la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes.

Participación de la Comisaría Primera

Luego de concretarse las aprehensiones, se dio inmediata participación a numerarios de la Comisaría Primera, dependencia que intervino por ser la que posee jurisdicción sobre el sector donde ocurrió el hecho.

La participación de esta dependencia permitió dar continuidad al procedimiento iniciado por el personal del COP, en cumplimiento de las actuaciones previstas para este tipo de situaciones. De esta manera, la intervención pasó a desarrollarse bajo la órbita de la dependencia policial correspondiente, con el objetivo de avanzar en las diligencias de rigor.

Intervención judicial

Una vez informadas las novedades, efectivos de la Comisaría Primera comunicaron lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo judicial que tomó conocimiento de los hechos para disponer las medidas procesales correspondientes.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas a cumplimentar, dando continuidad al procedimiento iniciado tras el presunto intento de ilícito registrado en el supermercado.