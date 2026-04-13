Catamarca: intentó robar un cartel de señalización en el centro y fue detenido

A las 11:15 de la mañana de hoy, en la intersección de las avenidas Italia y Acosta Villafañe, se produjo la aprehensión de un joven de 26 años, identificado con el apellido Herrera, por parte de numerarios del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), en coordinación con personal del Grupo de Acción Operativa (GAO).

La acción policial fue resultado de una operación de vigilancia urbana que involucró la observación directa a través de cámaras de seguridad del Sector Monitoreo del SAE-911. Según los registros, Herrera habría estado involucrado momentos antes en un intento de hurto junto a otro sujeto que logró darse a la fuga, lo que motivó el despliegue inmediato de los equipos especializados.

El hecho registrado por cámaras de seguridad

El incidente se habría producido en la esquina de la avenida Alem y calle Esquiú, donde Herrera y su acompañante intentaban sustraer un cartel de señalización. La operación fue detectada en tiempo real por el personal del SAE-911, lo que permitió a los cuerpos de intervención localizar y aprehender al sospechoso en un lapso breve.

Tras su detención, Herrera fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde esta instancia judicial se ordenaron las medidas a cumplimentar, en concordancia con los protocolos establecidos para delitos menores y tentativa de hurto