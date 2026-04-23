Catamarca: intentó robar en una obra en construcción pero lo atraparon

Un nuevo procedimiento policial se llevó a cabo en la Capital tras un requerimiento al SAE-911, que derivó en la aprehensión de un joven de 20 años, de apellido Ogas, sospechado de intentar cometer un ilícito en una obra en construcción.

El operativo fue concretado por personal de la Comisaría Séptima, que se trasladó hasta la calle Honduras, en inmediaciones de su intersección con la avenida Choya, luego de recibir el alerta que advertía sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa en el lugar.

La rápida intervención de los efectivos permitió identificar al individuo y avanzar en su aprehensión, en un contexto donde la denuncia de vecinos resultó clave para activar el procedimiento.

El accionar del vecino

De acuerdo a la información proporcionada, el joven fue sindicado por un hombre de 37 años como el presunto autor de haber ingresado a una obra en construcción de la zona. Según el testimonio, el ingreso se habría producido con aparentes intenciones de cometer un ilícito, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

El señalamiento directo por parte del vecino permitió a los efectivos contar con un elemento concreto al momento de proceder, en una situación donde la sospecha se centraba en la posible comisión de un hecho delictivo dentro de un espacio privado en desarrollo.

El contexto en el que se produjo el episodio, en una obra en construcción, constituye un escenario donde suelen registrarse este tipo de situaciones, lo que refuerza la importancia de la alerta temprana y la comunicación con el sistema de emergencias.

Procedimiento y actuación judicial

Tras la identificación del sospechoso, el joven fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

La intervención judicial será la encargada de determinar los pasos a seguir en función de los elementos reunidos y de la eventual denuncia formal que permita avanzar en la investigación del hecho.

En paralelo, el encargado de la obra fue invitado a radicar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 7, paso necesario para formalizar la acusación y dar continuidad al proceso judicial.