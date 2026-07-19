Catamarca: investigan el presunto homicidio de una mujer en La Chacarita

Un presunto homicidio conmociona a la ciudad Capital. En las últimas horas, una mujer de 61 años fue hallada sin vida en una vivienda del barrio La Chacarita y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información preliminar, el principal sospechoso es el hijo de la víctima.

Personal policial y peritos trabajan en el lugar para relevar pruebas y determinar cómo ocurrió el hecho, mientras la Fiscalía de Instrucción de turno quedó a cargo de la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima ni del presunto autor, ni informaron las causas de la muerte.

Se espera que en las próximas horas la Justicia y la Policía brinden mayores precisiones sobre el caso, a medida que avancen las pericias.