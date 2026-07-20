Un oficial inspector de Policía le salvó la vida a un bebé de 15 días

Un dramático episodio tuvo lugar en el oeste de la Capital, donde la rápida actuación de efectivos policiales resultó determinante para preservar la vida de un bebé de apenas 15 días de vida que se habría broncoaspirado.

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento del SAE-911, que dispuso la intervención de numerarios de la Comisaría Sexta, quienes se constituyeron de inmediato en el barrio Libertador II, donde era requerida su presencia para asistir una situación de extrema urgencia.

Al arribar al domicilio, los uniformados se entrevistaron con dos personas de 19 y 27 años de edad, quienes manifestaron que su hijo, un recién nacido de apenas quince días, se habría broncoaspirado, una situación que requería una respuesta inmediata debido al riesgo que representaba para la vida del pequeño.

Frente a la gravedad del cuadro, los efectivos policiales actuaron sin demoras y organizaron el traslado urgente del bebé junto a sus padres hacia el Hospital de Niños Eva Perón, con el objetivo de que recibiera atención médica especializada en el menor tiempo posible.

¿Quién fue el salvador?

Durante el recorrido hacia el centro de salud se produjo el momento más crítico del procedimiento. En ese contexto, el Oficial Inspector Lautaro Palomeque tomó en brazos al bebé y comenzó a practicarle la maniobra de Heimlich, con el propósito de desobstruir las vías aéreas.

La intervención del efectivo policial permitió que, mientras continuaba el traslado de urgencia, el pequeño lograra recuperar la permeabilidad de sus vías respiratorias. La maniobra resultó efectiva y posibilitó desobstruir las vías aéreas y estabilizar al bebé antes de la llegada al hospital.

La rápida respuesta del oficial y del resto del personal policial fue clave para afrontar una situación que requería decisiones inmediatas y una intervención precisa durante el traslado hacia el establecimiento sanitario.

La asistencia en el Eva Perón

Una vez que el móvil policial arribó al Hospital de Niños Eva Perón, el bebé fue recibido por los profesionales médicos del nosocomio, quienes le brindaron la asistencia correspondiente para continuar con su atención.

Tras la evaluación y las intervenciones realizadas por el equipo de salud, el pequeño quedó en buen estado de salud, de acuerdo con la información suministrada sobre el procedimiento. La actuación conjunta entre el personal policial y los profesionales del hospital permitió que la emergencia pudiera resolverse favorablemente, luego de una rápida cadena de asistencia que comenzó con el llamado al sistema de emergencias y culminó con la atención médica especializada.

Intervención judicial

Como ocurre en este tipo de procedimientos, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente.

En este caso, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, que fue informada de todo lo sucedido para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.