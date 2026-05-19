Voraz incendio destruyó por completo un automóvil en Valle Viejo

Un importante operativo de emergencia se desplegó en la localidad de Valle Viejo luego de que un automóvil se incendiara por completo sobre avenida Juan Chelemín, en inmediaciones de la intersección con la Avenida de Circunvalación "Dr. Néstor Kirchner".

El episodio movilizó a efectivos de la Comisaría de Sumalao, quienes acudieron al lugar tras ser alertados sobre un foco ígneo que se desarrollaba sobre un vehículo estacionado en esa zona del departamento.

Al arribar al sitio, los policías constataron que el incendio afectaba a un automóvil Volkswagen Senda, propiedad de un hombre de 46 años. De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, el foco ígneo se habría originado en el sector del motor del rodado, aunque las causas concretas del siniestro continúan bajo investigación.

El avance del fuego

La magnitud de las llamas obligó a desplegar rápidamente un operativo preventivo y de asistencia en el sector. El fuego avanzó con intensidad sobre el vehículo y provocó severos daños materiales. Ante la situación, los efectivos policiales solicitaron la presencia de personal especializado de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, cuyos integrantes arribaron al lugar para intervenir sobre el foco ígneo y evitar mayores riesgos en la zona.

El trabajo de los bomberos permitió finalmente sofocar las llamas luego de varios minutos de intervención. Sin embargo, pese a las tareas realizadas, el automóvil sufrió daños materiales totales producto de la violencia del incendio.

El episodio generó además una fuerte presencia policial y de personal técnico en la zona, mientras se realizaban las tareas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se inició el fuego.

Intervención de peritos y Criminalística

Una vez controlado el incendio, el lugar quedó bajo resguardo para el desarrollo de las pericias correspondientes. En ese marco, trabajaron Peritos de la Dirección General de Criminalística y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, quienes realizaron tareas específicas orientadas a establecer el origen del siniestro.

Las actuaciones incluyeron inspecciones sobre el vehículo siniestrado y relevamientos técnicos en el sector donde ocurrió el hecho. El objetivo de esas diligencias es determinar las causas que provocaron el inicio del fuego y avanzar con la documentación correspondiente para la investigación.

Un siniestro con pérdidas totales

El incendio dejó como saldo la destrucción completa del Volkswagen Senda. La intensidad de las llamas afectó la totalidad de la estructura del rodado y provocó daños irreversibles en sus componentes.

El foco ígneo habría tenido origen en la zona del motor, aunque serán las pericias técnicas las que permitan establecer con precisión qué circunstancias desencadenaron el incendio.

Las actuaciones continúan bajo intervención de las áreas correspondientes, mientras se aguardan los resultados de las pericias efectuadas por los especialistas.