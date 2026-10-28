Catamarca: un joven intentó agredir a su pareja y terminó detenido

Un joven de 23 años fue aprehendido durante la tarde de hoy, luego de que presuntamente intentara agredir físicamente a su pareja, una joven de 24 años. El procedimiento se concretó a las 15:10, a partir de una solicitud del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que motivó la intervención de efectivos policiales en el sector.

Hasta la manzana "E" del Loteo Parque Sur se trasladaron motoristas del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), quienes llevaron adelante el procedimiento y concretaron la aprehensión del joven señalado por el presunto intento de agresión.

La intervención se produjo luego del requerimiento de emergencia y tuvo como resultado el traslado del involucrado a una dependencia policial, donde quedó alojado mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía

Tras ser aprehendido, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría Décima Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción. Asimismo, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo ante el cual deberá continuar el trámite judicial correspondiente.

En paralelo, se invitó a la joven de 24 años, señalada como damnificada en el hecho, a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N.º 9.

De esta manera, el procedimiento incluyó tanto la intervención policial como las actuaciones destinadas a poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales competentes y facilitar la presentación formal de la denuncia por parte de la presunta víctima.

Líneas de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género

En el marco de este tipo de situaciones, se recuerda que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de comunicación para solicitar asistencia y denunciar emergencias.

La línea gratuita 144 y el 911 se encuentran disponibles para quienes necesiten recurrir a estos servicios. Las llamadas son anónimas y pueden realizarse durante las 24 horas del día, los 365 días del año.