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Catamarca: un joven intentó agredir a su pareja y terminó detenido

El joven fue trasladado a la Comisaría Décima Primera y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

28 Octubre de 2026 22.35

Un joven de 23 años fue aprehendido durante la tarde de hoy, luego de que presuntamente intentara agredir físicamente a su pareja, una joven de 24 años. El procedimiento se concretó a las 15:10, a partir de una solicitud del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que motivó la intervención de efectivos policiales en el sector.

Hasta la manzana "E" del Loteo Parque Sur se trasladaron motoristas del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), quienes llevaron adelante el procedimiento y concretaron la aprehensión del joven señalado por el presunto intento de agresión.

La intervención se produjo luego del requerimiento de emergencia y tuvo como resultado el traslado del involucrado a una dependencia policial, donde quedó alojado mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía

Tras ser aprehendido, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría Décima Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción. Asimismo, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo ante el cual deberá continuar el trámite judicial correspondiente.

En paralelo, se invitó a la joven de 24 años, señalada como damnificada en el hecho, a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N.º 9.

De esta manera, el procedimiento incluyó tanto la intervención policial como las actuaciones destinadas a poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales competentes y facilitar la presentación formal de la denuncia por parte de la presunta víctima.

Líneas de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género

En el marco de este tipo de situaciones, se recuerda que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de comunicación para solicitar asistencia y denunciar emergencias.

La línea gratuita 144 y el 911 se encuentran disponibles para quienes necesiten recurrir a estos servicios. Las llamadas son anónimas y pueden realizarse durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

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