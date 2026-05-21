Operativos en Capital y el interior: secuestran 21 motocicletas

Las fuerzas de seguridad desplegaron nuevos operativos de control y prevención en distintos sectores de la Capital y el interior provincial, en el marco de las tareas de vigilancia y control que la Policía viene desarrollando en diversas jurisdicciones.

Los procedimientos incluyeron controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas, con participación de distintas dependencias policiales y grupos especiales de la institución.

El despliegue se realizó de manera simultánea en las respectivas jurisdicciones con el objetivo de reforzar las tareas preventivas y controlar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de tránsito y convivencia.

Controles vehiculares y recorridos preventivos

Uno de los principales ejes de los procedimientos estuvo centrado en los controles vehiculares realizados en distintos sectores urbanos y rutas de circulación.

Los efectivos policiales efectuaron inspecciones sobre motocicletas y vehículos que transitaban por las zonas intervenidas, verificando documentación, condiciones de circulación y cumplimiento de las normas establecidas por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

En paralelo, también se desarrollaron recorridos preventivos e identificación de personas, tareas orientadas a fortalecer la presencia policial y prevenir situaciones delictivas o contravencionales. La intervención conjunta entre comisarías y grupos especiales permitió ampliar el alcance territorial de los operativos y reforzar la vigilancia en puntos considerados estratégicos dentro de cada jurisdicción.

Tres personas arrestadas

Como resultado de los operativos, el personal policial procedió al arresto de tres personas de sexo masculino, todas mayores de edad.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre los procedimientos, tras concretarse los arrestos se labraron las actuaciones de rigor correspondientes en cada caso. Si bien no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias específicas que derivaron en las detenciones, las actuaciones quedaron a disposición de las dependencias jurisdiccionales intervinientes.

La presencia de controles simultáneos y tareas preventivas formó parte de una estrategia de fiscalización orientada tanto a la seguridad vial como al control general en espacios públicos y zonas de circulación.

Secuestro de 21 motocicletas

Otro de los resultados destacados de los operativos fue el secuestro de veintiuna motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Según detalló la Policía, las medidas se adoptaron debido a infracciones detectadas por parte de los conductores, quienes incumplían disposiciones establecidas en:

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 .

. El Código de Faltas de la Provincia.

Tras labrarse las actas de infracción correspondientes, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales jurisdiccionales. El secuestro de motocicletas continúa siendo una de las acciones recurrentes dentro de este tipo de procedimientos preventivos, especialmente en controles vinculados a documentación, circulación y cumplimiento de normas de tránsito.

Operativos simultáneos en Capital y el interior

El despliegue realizado reflejó una intervención coordinada entre distintas áreas policiales tanto en la Capital como en departamentos del interior provincial. Entre las zonas alcanzadas por los procedimientos se encuentran Capital, Valle Viejo, departamento Santa Rosa, Alijilán y Sumalao.

La participación conjunta de seccionales urbanas y dependencias del interior permitió ampliar la cobertura territorial de los operativos y sostener controles preventivos en distintos puntos de circulación. Además de las inspecciones vehiculares, las tareas incluyeron identificación de personas y patrullajes preventivos orientados a reforzar la presencia policial en las jurisdicciones intervenidas.