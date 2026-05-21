Catamarca: secuestran cocaína, más de medio millón de pesos y detienen a tres personas

Un importante procedimiento vinculado al combate contra el narcomenudeo se desarrolló en la Capital luego de una serie de tareas investigativas llevadas adelante por numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, que culminaron con la detención de tres personas, el secuestro de dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintas sustancias estupefacientes.

El operativo comenzó durante la jornada de ayer cuando efectivos policiales interceptaron a un hombre de 33 años en calle Formosa, entre Córdoba y avenida Gobernador Rodríguez, en un procedimiento que formó parte de una investigación previa relacionada con presuntas actividades vinculadas a la comercialización de drogas.

Según se informó, el sujeto habría sido sorprendido mientras transportaba envoltorios de plástico que contenían aparentemente cocaína.

Durante la intervención policial, los efectivos concretaron el secuestro de distintos elementos que quedaron incorporados a la causa judicial. Entre los elementos incautados en ese primer procedimiento se encuentran:

Un teléfono celular iPhone .

. La suma de $116.900 en efectivo .

. Una motocicleta Honda Wave 110 cc. .

. Envoltorios plásticos con sustancia sospechosa de ser cocaína.

Tras el operativo, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal interviniente, desde donde se impartieron las directivas judiciales correspondientes para continuar con la investigación.

Allanamientos en el barrio Santa Marta

A partir de la información obtenida en el procedimiento inicial, los efectivos avanzaron con nuevas medidas judiciales vinculadas a la causa. En ese marco, personal de la Dirección Drogas Peligrosas llevó adelante allanamientos en viviendas ubicadas en el barrio Santa Marta, donde se concretó el secuestro de una importante cantidad de elementos relacionados con la investigación.

Durante las medidas judiciales, los investigadores incautaron:

461 dosis de cocaína .

. Dos blísteres de Midazolam 15 mg. .

. Otro blíster con seis pastillas del mismo fármaco .

. $573.500 en efectivo .

. Tres balanzas tipo grameras .

. Seis teléfonos celulares de distintas marcas y modelos .

. Envoltorios plásticos con una sustancia que sería marihuana .

. Un tubo tipo speedorf con 17 semillas de Cannabis Sativa .

. Cuatro cartuchos de distintos calibres.

Respecto a los cartuchos secuestrados, la Policía detalló que se trataba de:

Dos cartuchos calibre .22 .

. Un cartucho calibre 7,62x51 .

. Un cartucho calibre .32.

La magnitud de los elementos secuestrados permitió profundizar la investigación en torno a la presunta actividad de comercialización de estupefacientes que era objeto de seguimiento por parte de los investigadores.

Tres detenidos y medidas judiciales

Al finalizar las medidas judiciales desarrolladas en el barrio Santa Marta, los efectivos procedieron a la detención de tres personas que quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

Los detenidos fueron una joven mujer de 24 años, un joven de 22 años y un joven de 23 años. Todos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal, organismo que impartió las medidas procesales correspondientes en el marco de la causa.

El avance de la investigación permitió así vincular el procedimiento inicial realizado en la vía pública con los allanamientos posteriores concretados en domicilios del barrio capitalino.

Dinero, celulares y elementos de fraccionamiento

Entre los elementos secuestrados, uno de los aspectos destacados del operativo fue la incautación de dinero en efectivo y herramientas presuntamente utilizadas para el fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes.

La suma total de dinero secuestrado entre ambos procedimientos alcanzó a $690.400 en efectivo. A ello se sumó el secuestro de:

Siete teléfonos celulares .

. Tres balanzas tipo grameras .

. Distintos envoltorios plásticos.

Estos elementos quedaron incorporados a la investigación que lleva adelante la Justicia Federal. La presencia de balanzas, envoltorios y sustancias fraccionadas forma parte de los indicios analizados dentro de la causa judicial relacionada con presuntas maniobras de narcomenudeo.

Más tareas investigativas

Los procedimientos desarrollados por la Dirección Drogas Peligrosas se enmarcan dentro de las tareas investigativas que la fuerza provincial viene realizando en distintos sectores de la Capital en relación con el combate al narcomenudeo.

La investigación incluyó:

Tareas de inteligencia previas .

. Seguimiento de movimientos sospechosos .

. Intervención judicial federal .

. Procedimientos en la vía pública .

. Allanamientos domiciliarios.

La articulación entre las áreas investigativas y la Justicia permitió avanzar desde el procedimiento inicial hasta las medidas judiciales posteriores que derivaron en nuevos secuestros y detenciones.