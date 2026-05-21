Catamarca: recuperaron un iPhone robado tras una persecución

Un nuevo episodio de inseguridad registrado en el norte de la Capital derivó en un rápido operativo policial que culminó con la recuperación de un teléfono celular sustraído y la aprehensión de un joven señalado como presunto autor del hecho.

El procedimiento fue concretado por efectivos de la Seccional Séptima, quienes actuaron tras un requerimiento emitido por el SAE-911. La intervención tuvo lugar en la esquina de las calles Incahuasi y Sumalao, donde los uniformados se entrevistaron con una adolescente de 17 años que acababa de ser víctima de un violento arrebato.

La denuncia de la adolescente

De acuerdo con el relato brindado por la damnificada, el episodio ocurrió mientras caminaba por el sector mencionado. En ese momento, un sujeto del sexo masculino se le habría acercado y, mediante amenazas de muerte con un arma blanca, le sustrajo su teléfono celular.

Según la información oficial, el aparato robado era un IPhone 11 de color violeta, que contaba además con una funda transparente. Tras concretar el ilícito bajo la modalidad delictiva de arrebato, el sospechoso se dio a la fuga rápidamente del lugar.

La adolescente aportó a los efectivos policiales las características físicas y de vestimenta del presunto autor, datos que fueron fundamentales para el despliegue del operativo de búsqueda realizado en la zona.

El operativo y la persecución policial

Con la información obtenida en el lugar, los numerarios de la Seccional Séptima ampliaron el recorrido preventivo por las inmediaciones en procura de localizar al sospechoso.

Fue así que, a pocos metros del lugar del hecho, los policías observaron a un sujeto cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima. Al advertir la presencia de los uniformados, el joven emprendió una veloz huida con la intención de evitar ser identificado.

Durante la fuga, el sospechoso se despojó del teléfono celular sustraído, arrojándolo en plena persecución. El aparato fue inmediatamente recuperado por el personal policial y quedó en calidad de secuestro para las actuaciones correspondientes.

El rápido accionar de los efectivos permitió continuar con la persecución, que concluyó pocos metros después con la aprehensión del presunto autor del ilícito.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia

Tras ser reducido, el joven fue identificado con el apellido Saquilán, de 24 años. Posteriormente fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

En paralelo, desde la Policía se invitó a los progenitores de la adolescente damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7, con el objetivo de avanzar formalmente con las actuaciones judiciales derivadas del hecho.