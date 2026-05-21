Lo atraparon con un canasto con ropa y quedó detenido

Un procedimiento policial llevado a cabo en el sur de la Capital terminó con una persona aprehendida y el secuestro de distintos elementos de dudosa procedencia. El operativo fue concretado por personal de la Comisaría Segunda, en el marco de recorridos preventivos realizados en la vía pública.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho ocurrió sobre calle Pueyrredón, entre Junín y Entre Ríos, cuando efectivos policiales observaron a un sujeto que transportaba diversos objetos y procedieron a identificarlo. Esto sucedió mientras se desarrollaban tareas preventivas en la zona. Allí los uniformados interceptaron a un joven de apellido Moreno, de 21 años, quien llevaba consigo distintos elementos cuya propiedad y procedencia no pudo justificar ante los efectivos intervinientes.

Entre los objetos que transportaba se encontraban:

Tres gorras tipo visera

Un par de borcegos marca Ombú de color negro

Un cesto de basura

Según se informó oficialmente, el joven no logró acreditar la legítima propiedad de los elementos, situación que motivó la inmediata intervención policial y el secuestro preventivo de los objetos.

Secuestro de los elementos

Tras constatar la situación, el personal policial procedió al secuestro de todos los elementos hallados en poder del sospechoso. La medida fue adoptada con el objetivo de determinar el origen de los objetos y establecer si guardan relación con algún ilícito denunciado en la jurisdicción.

El procedimiento se desarrolló en plena vía pública y quedó bajo las actuaciones correspondientes de la dependencia policial interviniente. Los elementos secuestrados permanecerán bajo resguardo mientras avanza la investigación judicial y se intenta establecer su procedencia.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia

Luego del operativo, Moreno fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Desde la fuerza indicaron que el joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que impartirá las directivas judiciales a seguir en el caso.

La intervención se enmarca en los habituales controles y recorridos preventivos que realiza el personal policial en distintos sectores de la Capital, con el objetivo de detectar situaciones sospechosas y prevenir delitos contra la propiedad.

El procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Segunda permitió además el recupero y resguardo de elementos cuya procedencia ahora deberá ser determinada en el marco de la investigación en curso.