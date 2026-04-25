Catamarca: la justicia interviene en 20 denuncias por amenazas de tiroteo en escuelas

La Justicia avanza en la investigación de amenazas en instituciones educativas de Catamarca, donde ya intervino en 20 denuncias, algunas iniciadas de oficio. La información fue difundida por Radio Valle Viejo.

En el marco de las actuaciones, se logró la identificación de cuatro adolescentes: dos chicas de 15 años y dos varones de 16 y 17.

En las últimas horas se detectaron nuevos mensajes intimidatorios en dos escuelas públicas: una ubicada en el barrio Villa Cubas y otra en Valle Viejo. Además, se activó el protocolo de seguridad en un colegio confesional del centro de la ciudad.

En este último caso, el mensaje hallado en los sanitarios hacía referencia a un presunto episodio de bullying. Ante la situación, se dispuso la aplicación del protocolo correspondiente, el refuerzo de controles y la solicitud de presencia policial para el próximo lunes.