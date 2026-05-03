Catamarca: lo atraparon con cajas de zapatos sustraídas

La seguridad en los sectores periféricos de la ciudad continúa siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad locales, que mantienen una vigilancia activa para prevenir ilícitos. En este marco, durante la jornada reciente, se produjo un hecho que culminó con la intervención de las autoridades en la zona sur de la capital. El evento se desencadenó cuando el personal de calle perteneciente a la Comisaría Novena, unidad encargada de la custodia de dicha jurisdicción, se encontraba realizando sus habituales recorridos preventivos por el trazado urbano.

La patrulla policial circulaba específicamente por las inmediaciones de la intersección conformada por las calles Ricardo Rojas y Eduardo Figueroa. Este punto geográfico se convirtió en el escenario de una actuación de oficio cuando los efectivos divisaron a un individuo cuya actitud y carga despertaron sospechas inmediatas. La presencia de las fuerzas de seguridad en estas arterias responde a un plan de patrullaje diseñado para detectar irregularidades en la vía pública y garantizar la tranquilidad de los vecinos del sector.

Detención y hallazgo

Al ser interceptado por los uniformados de la Comisaría Novena, el sujeto fue debidamente identificado. Se trata de un joven de apellido Nieva, de 25 años de edad. El procedimiento se originó a partir de una requisa espontánea o control de rutina, en el cual el personal de calle sorprendió a Nieva mientras este transportaba consigo una bolsa. Al verificar el contenido de dicho bulto, los policías constataron la presencia de elementos que el joven no pudo justificar como propios ni explicar su origen de manera fehaciente ante la autoridad de aplicación.

El joven Nieva llevaba una bolsa que contenía tres pares de sandalias, elementos que, dadas las circunstancias del encuentro y la falta de documentación, fueron catalogados de dudosa procedencia. Ante la incapacidad del sospechoso para acreditar la legítima propiedad del calzado o brindar datos claros sobre cómo los había obtenido, los agentes procedieron a actuar bajo los protocolos vigentes para casos de presunto ilícito contra la propiedad o receptación sospechosa.

Situación procesal

Tras la aprehensión en la vía pública, el protocolo de actuación policial dictaminó el traslado inmediato del ciudadano de apellido Nieva hacia la sede policial correspondiente. El joven fue alojado en la seccional de la Comisaría Novena, donde se dio inicio a las actuaciones sumariales de rigor. La seguridad pública y el resguardo de la propiedad privada son los pilares que sustentan estas acciones preventivas, las cuales buscan esclarecer si el calzado secuestrado guarda relación con alguna denuncia de robo o hurto radicada en la zona.