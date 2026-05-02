Intentaron robar en un local de Catamarca, no pudieron y regresaron a los días

En la mañana de hoy, a las 10:40 horas, se desarrolló un procedimiento policial en un local comercial ubicado en Patio Palmeras, sobre la avenida Presidente Castillo, en jurisdicción del departamento Valle Viejo.

Según la información oficial, numerarios de la Comisaría de Villa Dolores se constituyeron en el lugar tras tareas previas vinculadas a un hecho ocurrido días anteriores. La intervención se realizó con la colaboración de efectivos de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira), una fuerza que participó activamente en el operativo de seguridad y control.

El despliegue permitió concretar la aprehensión de dos personas señaladas en relación con un episodio ocurrido en el mismo establecimiento comercial.

Los aprehendidos: un hombre de 56 años y una mujer de 42

Durante el procedimiento fueron detenidos:

Un sujeto de apellido Lobo, de 56 años

Una mujer de apellido Herrera, de 42 años

Ambas personas, de acuerdo con la información policial, habrían estado involucradas en un hecho ocurrido días atrás, cuando "habrían intentado comer un ilícito en el lugar", según consta en la comunicación oficial del procedimiento.

La aprehensión se concretó sin que se registraran incidentes mayores, en el marco de un operativo coordinado entre las fuerzas intervinientes, que actuaron en el interior del local comercial ubicado en el complejo Patio Palmeras.

Intervención de la Fiscalía y disposición judicial

Tras la detención de Lobo y Herrera, ambos quedaron inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que tomará intervención para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La causa quedó formalmente bajo la órbita judicial competente, que deberá determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder en función del hecho investigado.

En paralelo, se informó que se invitó al encargado del comercio a radicar la denuncia formal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10, paso habitual en este tipo de procedimientos para la continuidad del proceso judicial y la incorporación de elementos probatorios.