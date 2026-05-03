Provocó un incendio en una vivienda, quiso huir pero lo detuvieron

La tranquilidad de la noche del sábado se vio drásticamente interrumpida en el departamento Tinogasta. Alrededor de las 20:00 horas, las alarmas del sistema SAE-911 se activaron para reportar un siniestro que amenazaba con consumir una propiedad privada. El foco del conflicto se localizó específicamente en el barrio La Paz, un sector de la ciudad donde la desesperación de los vecinos ante el avance de las llamas movilizó a las fuerzas de seguridad de manera inmediata.

Al arribar al lugar de los hechos, los efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta se encontraron con un escenario crítico: un incendio de gran magnitud que se propagaba con velocidad. Según las primeras observaciones y peritajes en el sitio, los uniformados constataron que el fuego se habría originado de forma focalizada en una de las habitaciones de la morada, la cual pertenece a un hombre mayor de edad. La intensidad de la combustión requirió una respuesta coordinada y profesional para evitar que las consecuencias sobre la estructura edilicia y las vidas humanas fueran aún más trágicas.

Operativo de contención

La magnitud del episodio obligó a un despliegue conjunto de fuerzas de emergencia. El personal de Bomberos Voluntarios, en colaboración estrecha con integrantes de Defensa Civil, trabajó intensamente para sofocar el foco ígneo. A pesar de la eficiencia en las maniobras de extinción, el impacto del fuego fue devastador para el inmueble. Las autoridades confirmaron que el sector afectado, específicamente la habitación donde se inició la combustión, sufrió daños materiales totales, perdiéndose todos los bienes que allí se encontraban.

Mientras los equipos de emergencia aseguraban la zona, la investigación policial se activó de inmediato para determinar las causas del siniestro. Lo que inicialmente se presentó como un posible accidente pronto giró hacia una hipótesis de criminalidad. Los primeros testimonios recabados entre los presentes en el lugar y las inmediaciones del barrio La Paz permitieron trazar una línea de sospecha directa sobre la intencionalidad del ataque, señalando a un individuo que habría abandonado la escena poco después de iniciadas las llamas.

Captura tras el operativo cerrojo

Con la descripción del presunto autor, el Grupo Infantería Tinogasta (GIT) desplegó un operativo cerrojo estratégico en los alrededores del barrio. La eficacia de esta maniobra técnica permitió, poco tiempo después, interceptar y aprehender a un joven de 27 años, identificado por su apellido como Casas. El sospechoso circulaba en una motocicleta de 110 cc., vehículo que habría utilizado para intentar darse a la fuga tras provocar presuntamente el incendio.

Tras la detención, se procedió a informar a las autoridades judiciales competentes para formalizar las actuaciones. La Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial tomó intervención directa en el caso, ordenando una serie de medidas preventivas y procesales para resguardar la evidencia del ataque.

Actualmente, el individuo de apellido Casas permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia. Por disposición de la Fiscalía, el rodado en el que se movilizaba quedó formalmente incautado para las pericias correspondientes, las cuales buscarán determinar si existen vestigios de materiales combustibles u otros elementos que vinculen de forma irrefutable al sospechoso con el inicio del fuego en la vivienda del damnificado. La investigación continúa bajo estrictas directivas judiciales para esclarecer los motivos detrás de este grave atentado contra la propiedad.