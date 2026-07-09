Dos arrestados por una violenta extorsión y amenaza de muerte

Una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 8 dio inicio a una investigación que derivó en la detención de dos personas acusadas de estar presuntamente vinculadas a un hecho de extorsión y amenazas de muerte.

De acuerdo con la presentación realizada por una mujer, el episodio ocurrió cuando personas desconocidas llegaron hasta su domicilio a bordo de una camioneta. Según manifestó en la denuncia, los individuos irrumpieron en la vivienda mostrando, de manera intimidatoria, a su hijo, quien se encontraba aparentemente lesionado y ensangrentado.

Siempre de acuerdo con la denuncia, los desconocidos exigieron la entrega de una suma de dinero al sostener que el joven supuestamente habría sustraído un televisor. Tras esa exigencia, abandonaron el lugar, pero antes profirieron amenazas de muerte. La denunciante también indicó que, posteriormente, comenzó a recibir mensajes extorsivos enviados a través de una aplicación de telefonía celular, situación que quedó incorporada a la causa y motivó la intervención de los investigadores.

La intervención de la División Investigaciones

A partir de la denuncia, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante distintas tareas investigativas que permitieron avanzar sobre las personas sospechadas de haber participado en el hecho. Como resultado de esas diligencias, los efectivos se dirigieron hasta el barrio La Esperanza, donde concretaron la aprehensión de una mujer de apellido Navarro, de 36 años, quien sería una de las presuntas autoras del episodio denunciado.

Durante el procedimiento, el personal policial también procedió al secuestro de un teléfono celular que la mujer tenía entre sus pertenencias, elemento que quedó incorporado a la investigación por disposición de la autoridad judicial. Las actuaciones continuaron con nuevas tareas destinadas a localizar al resto de las personas que tendrían vinculación con la causa.

Un segundo procedimiento y la camioneta

Más tarde, la investigación permitió ubicar a otro de los presuntos involucrados. El procedimiento se concretó en la esquina de avenida Choya y calle Costanera Diaguitas, donde los efectivos aprehendieron a un hombre de 48 años, de apellido Barrionuevo, quien circulaba en una camioneta Ford F-100.

Según se informó, ese vehículo habría sido utilizado para perpetrar el ilícito denunciado, motivo por el cual fue incautado por el personal policial. En el mismo procedimiento también fue secuestrado un teléfono celular, elemento que igualmente quedó a disposición de la investigación que se lleva adelante.

Las actuaciones continuaron con nuevas diligencias ordenadas en el marco de la causa. Por disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 5, los efectivos materializaron medidas judiciales en viviendas ubicadas en los lugares donde se habían desarrollado los procedimientos. Durante esas intervenciones fueron incautados:

Un (01) teléfono celular.

Un (01) televisor LED de 32 pulgadas.

De acuerdo con lo informado, ambos elementos tendrían relación con la causa que se investiga, por lo que quedaron incorporados al expediente judicial.

Los procedimientos permitieron reunir distintos elementos considerados de interés para el avance de la investigación iniciada tras la denuncia presentada en la Unidad Judicial N° 8.

Los detenidos

Una vez concluidas las actuaciones desarrolladas por el personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, los dos aprehendidos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia interviniente, organismo desde el cual se impartieron las directivas que debían cumplimentarse en el marco de la investigación.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 5, luego de una serie de procedimientos que se originaron a partir de la denuncia presentada por una mujer en la Unidad Judicial N° 8.