Catamarca: madre denunció que su propio hijo intentó robarle

Un episodio de presunto intento de robo en un contexto familiar tuvo lugar en el sur de la Capital, donde efectivos policiales lograron la aprehensión de un hombre de 29 años, acusado de intentar sustraer elementos del domicilio de su propia madre.

El procedimiento fue llevado a cabo por numerarios de la Comisaría Novena, quienes se constituyeron en un inmueble ubicado sobre la calle María A. Bosco S/N°, tras tomar conocimiento de la situación. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 52 años, quien relató que su hijo habría intentado cometer el ilícito dentro de su vivienda.

El hecho, por sus características, se enmarca en un ámbito doméstico, lo que agrega un componente particular al episodio, donde la intervención policial se produjo con la autorización directa de la propietaria del inmueble.

Intervención inmediata y aprehensión

Luego de recabar la información inicial, los efectivos actuaron de manera inmediata. Con el consentimiento de la mujer, ingresaron al domicilio y procedieron a la aprehensión del presunto autor, identificado con el apellido Rodríguez (29).

La actuación policial se desarrolló en el mismo lugar donde se habría intentado concretar la sustracción, lo que permitió resolver la situación en forma rápida y sin necesidad de un despliegue mayor.

El procedimiento se ajustó a las facultades otorgadas por la propietaria, quien habilitó el ingreso de los uniformados al inmueble, facilitando así la intervención directa sobre el sospechoso.

Actuación judicial

Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para la continuidad del proceso.

La intervención de la Fiscalía será clave para determinar el curso de la causa, evaluando los elementos reunidos en el lugar y las declaraciones de las partes involucradas.

En paralelo, la mujer damnificada fue invitada a formalizar la situación mediante la radicación de la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 9, un paso necesario para avanzar en el proceso judicial y dar sustento formal a la acusación.