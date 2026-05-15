Catamarca: un motociclista chocó contra otra moto y se dio a la fuga

En la tarde de hoy, a las 18:05, la tranquilidad de la intersección de Maipú y Mota Botello se vio interrumpida por un siniestro vial que involucró a dos motocicletas. Según informaron las fuerzas de seguridad, el operativo se activó por requerimiento del SAE-911, que derivó en la presencia de efectivos de la Comisaría Quinta, asistidos por sus pares de la Seccional Primera.

En el lugar, se constató que Fiorela Ayelén Vaquel, de 28 años, circulaba en su motocicleta Honda Wave 110 cc., de color blanco, cuando colisionó con otra moto, cuyo conductor se dio a la fuga. Por el momento, los motivos del siniestro son materia de investigación, lo que mantiene abierta la hipótesis sobre las causas del accidente y la posible responsabilidad de los involucrados.

Debido al impacto, Vaquel sufrió lesiones que requirieron la intervención inmediata de los facultativos médicos del SAME. Los profesionales de salud trabajaron para estabilizar a la víctima antes de su traslado o atención en el lugar, demostrando la coordinación entre seguridad y asistencia médica en incidentes de tránsito.

Intervención policial y pericial

Tras el accidente, la Comisaría Quinta y la Seccional Primera aseguraron la zona y procedieron a la recolección de información preliminar. La colaboración entre ambas dependencias permitió un abordaje más rápido y organizado, garantizando tanto la seguridad de los presentes como la preservación de la evidencia.

Posteriormente, intervinieron los Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizaron los procedimientos técnicos para documentar y analizar el siniestro.