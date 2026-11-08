Catamarca: un motociclista chocó contra una camioneta de bomberos mientras combatían un incendio

Un motociclista resultó herido tras chocar contra la parte trasera de una camioneta de los Bomberos Voluntarios Halcones de Fuego, en cercanías del velómetro, en el sector sur de la Capital.

Según la información difundida por el cuerpo de bomberos, el vehículo se encontraba estacionado mientras sus integrantes trabajaban para sofocar un incendio que se extendía rápidamente debido a la presencia de viento.

En ese contexto, la baja visibilidad provocada por el humo habría impedido que el motociclista advirtiera la presencia de la camioneta y terminó impactando contra su parte trasera.

Tras el choque, el conductor de la moto recibió asistencia de profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

A raíz del episodio, desde Bomberos Voluntarios Halcones de Fuego advirtieron sobre los riesgos de circular por sectores afectados por el humo y recomendaron evitar esas zonas para prevenir siniestros viales.