Sofocaron un incendio en una vivienda del sur de la Capital

Un incendio registrado en una vivienda ubicada en el sur de la Capital motivó la intervención de efectivos policiales y personal de bomberos, quienes trabajaron de manera conjunta para sofocar las llamas y evitar que el fuego continuara afectando el inmueble.

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que alertó sobre un posible incendio en un domicilio de calle Obispo Segura al 100.

A partir de esa comunicación, numerarios de la Comisaría Segunda se trasladaron hasta el lugar señalado para verificar la situación. Una vez en el inmueble, los uniformados constataron la presencia de un foco ígneo que se habría iniciado en un sector de la vivienda.

De acuerdo con la información oficial, el incendio se habría originado en un depósito del domicilio, propiedad de un hombre de 53 años de edad. Las causas que provocaron el inicio del fuego no fueron establecidas y permanecen bajo investigación.

La intervención policial permitió confirmar la situación y activar las medidas necesarias para solicitar la presencia de personal especializado en la extinción de incendios.

El fuego se habría iniciado en un depósito de la vivienda

Al arribar al domicilio, los efectivos de la Comisaría Segunda constataron que las llamas se encontraban en un depósito de la propiedad. Ante esta situación, y debido a la necesidad de controlar el foco ígneo, solicitaron de inmediato la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

El inmueble pertenece a un hombre de 53 años, mientras que el sector afectado por el incendio fue identificado como un depósito ubicado dentro de la vivienda.

Las circunstancias que dieron origen al siniestro no fueron precisadas. La información oficial indicó que el foco ígneo se habría iniciado por causas que se tratan de establecer, por lo que no se determinó de manera concluyente qué provocó el fuego.

La actuación de los efectivos policiales en el lugar permitió dar intervención al personal especializado, que trabajó para controlar las llamas y reducir sus consecuencias sobre la propiedad.

Trabajo conjunto de Bomberos de la Policía y Voluntarios

Para sofocar el incendio, intervinieron efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, junto con integrantes de Bomberos Voluntarios de la Capital.

Ambos equipos trabajaron de manera conjunta en el lugar y lograron extinguir las llamas que afectaban el depósito de la vivienda. La intervención permitió controlar el foco ígneo y evitar que el incendio continuara desarrollándose en el inmueble. Según se informó, el fuego ocasionó daños materiales parciales en ese sector de la morada.

El alcance de las consecuencias quedó circunscripto, de acuerdo con la información oficial, a daños materiales parciales en el sector donde se habría originado el incendio.

El procedimiento contó con la participación de las distintas dependencias que acudieron al domicilio tras la alerta del SAE-911. La Comisaría Segunda realizó las primeras actuaciones en el lugar, mientras que Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de la Capital se encargaron de las tareas necesarias para sofocar el fuego.

Una vez controlado el incendio, los efectivos policiales dieron intervención a los Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones de rigor.

El procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que interviene en el caso.

La actuación judicial permitirá avanzar con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro. En ese sentido, las causas del origen del foco ígneo permanecen sin determinar.