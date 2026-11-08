Operativo en Catamarca: controles en cuatro departamentos y secuestro de vehículos

Efectivos de la Policía de la Provincia llevaron adelante un operativo integral de seguridad en distintos sectores de Catamarca, con despliegue en Capital, Capayán, Santa Rosa y Tinogasta. Las tareas incluyeron controles vehiculares e identificación de personas en diferentes puntos de las jurisdicciones comprendidas, con la participación de numerarios de diversas dependencias policiales y el apoyo de grupos especiales y de la Dirección Seguridad Vial.

El procedimiento reunió a personal de distintas Comisarías del Valle Central, del Destacamento Policial de Coneta, de la Comisaría de Miraflores y de la Departamental Chumbicha, estas últimas dependencias correspondientes al departamento Capayán. También participaron efectivos de la Seccional de Los Altos, en el departamento Santa Rosa, y de la Departamental Tinogasta.

La intervención coordinada de las distintas unidades permitió realizar controles en los sectores bajo sus respectivas jurisdicciones. De acuerdo con la información oficial, las tareas estuvieron orientadas a la verificación de vehículos y a la identificación de personas, en el marco de las acciones de seguridad desplegadas en la provincia.

El operativo contó, además, con la colaboración de sus pares de grupos especiales y de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. La participación de estas áreas acompañó el trabajo de las dependencias territoriales durante los procedimientos, que se desarrollaron en distintos puntos de las zonas mencionadas.

Detención de un hombre con requerimiento judicial

Uno de los hechos registrados durante el operativo tuvo lugar en el ámbito de la Comisaría Segunda, cuyo personal procedió a la detención de un sujeto de apellido Brígido, de 28 años.

Según se informó, el hombre contaba con un requerimiento judicial dispuesto por la Cámara Penal en lo Criminal de Tercera Nominación. La medida estaba vinculada con el supuesto delito de hurto agravado por escalamiento en calidad de autor.

La detención se concretó durante el desarrollo de las tareas de seguridad. La información suministrada identifica tanto la dependencia policial que intervino como el organismo judicial que había dispuesto el requerimiento, además de precisar la edad y el apellido del detenido y la calificación del supuesto delito.

El caso se incorporó a los resultados del operativo integral realizado en la provincia. No se brindaron otros detalles sobre las circunstancias del hecho investigado ni sobre las actuaciones judiciales posteriores a la detención.

Secuestro de motocicletas y automóviles

Al finalizar los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron quince motocicletas de distintas marcas y cilindradas, además de tres automóviles. Dentro de los vehículos retenidos, dos automóviles fueron secuestrados debido a que sus conductores habrían registrado alcoholemia positiva. De acuerdo con lo informado, en esos casos se habría infringido lo establecido en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito.

Los resultados del operativo incluyeron, de esta manera, actuaciones relacionadas con la circulación vehicular y el cumplimiento de las normas vigentes. El detalle oficial consignó la cantidad de motocicletas y automóviles secuestrados, así como el motivo señalado para la intervención sobre dos de los rodados.

Los vehículos quedaron comprendidos en las actuaciones correspondientes, aunque la información difundida no especificó las marcas, cilindradas, modelos ni otros datos particulares de las unidades secuestradas.

Tres personas arrestadas y actuaciones de rigor

Como parte de los resultados generales, los policías también procedieron al arresto de tres personas. Según se indicó, los arrestados fueron alojados en las dependencias policiales respectivas.

Asimismo, se labraron las actuaciones de rigor, conforme a los procedimientos correspondientes. La comunicación oficial no detalló las identidades de las tres personas arrestadas ni los motivos particulares de cada intervención.

El balance del operativo reunió controles vehiculares, identificación de personas, una detención por requerimiento judicial, el secuestro de vehículos y tres arrestos. Las acciones se desarrollaron con participación de dependencias de Capital, Capayán, Santa Rosa y Tinogasta, junto con grupos especiales y personal de Seguridad Vial.