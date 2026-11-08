Inseguridad: ingresó a una vivienda y agredió a policías con un arma blanca

Un procedimiento policial en el barrio Villa Eumelia culminó con la aprehensión de un hombre de 29 años, de apellido Contreras, quien habría intentado evadir la identificación del personal de la Seccional Décima y, durante la fuga, ingresó a una vivienda de la zona.

De acuerdo con la información suministrada, los efectivos policiales procedieron a identificar al sujeto. Sin embargo, al momento de ser requerido, el hombre se habría dado a la fuga, dando inicio a una secuencia que terminó con su ingreso a un domicilio particular.

En medio de la huida, Contreras saltó una tapia e ingresó a la propiedad. Allí fue interceptado por los uniformados, que continuaron con el procedimiento para lograr su aprehensión. La situación tomó un nuevo giro cuando, según el reporte policial, el hombre habría intentado agredir físicamente a uno de los efectivos que participaba de la intervención. Para ello, habría utilizado un arma blanca, elemento que posteriormente quedó en calidad de secuestro.

El episodio se desarrolló en el barrio Villa Eumelia y tuvo como protagonistas al personal de la Seccional Décima, al presunto autor de los hechos y al propietario de la vivienda en la que se produjo la interceptación.

El intento de agresión contra un Oficial Subinspector

La información oficial indica que, una vez que el hombre fue alcanzado dentro del domicilio, habría intentado atacar a un Oficial Subinspector de Policía mediante el uso de un arma blanca.

El elemento fue secuestrado durante el procedimiento y quedó a disposición de las actuaciones correspondientes. Su incautación forma parte de las medidas adoptadas por el personal policial luego de la presunta agresión. El reporte no especifica las características del arma blanca ni detalla si el efectivo resultó lesionado. Tampoco se brindaron precisiones sobre las circunstancias particulares en las que el sujeto habría intentado utilizar el elemento contra el uniformado.

La secuencia informada por la Policía describe una intervención que comenzó con una identificación y derivó en una fuga, el ingreso a una vivienda y una presunta agresión contra un integrante de la fuerza.

La denuncia

Tras la intervención policial, se invitó al propietario de la vivienda donde se produjo la interceptación a radicar la denuncia penal correspondiente.

La medida busca que el titular del domicilio pueda formalizar ante las autoridades judiciales lo ocurrido en su propiedad, luego de que el hombre ingresara al lugar durante su intento de fuga.

Finalmente, el hombre de apellido Contreras, de 29 años, fue trasladado y alojado en la comisaría, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.