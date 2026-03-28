Catamarca: Motociclista resultó gravemente herido tras chocar contra un pilar de luz

Un joven de 26 años resultó gravemente herido luego de protagonizar un siniestro vial en la mañana de este sábado, en la intersección de avenida Pedro Agote y pasaje Parque Nahuel Huapi, en la provincia de Catamarca.

El hecho se registró después de las 6.30, cuando una motocicleta Motomel 150 cc de color negro, dominio EGI-977, impactó contra un pilar de luz ubicado en un domicilio de la zona.

El conductor fue identificado como Javier Mariano Bustamante (26), quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde ingresó en estado grave.

En el lugar intervino la Unidad Judicial N° 4, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.