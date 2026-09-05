Recuperan elementos sustraídos y arrestan a un sospechoso en Catamarca

La eficiencia de los procedimientos de seguridad y justicia volvió a quedar de manifiesto en la jornada de hoy. A las 13:30 de la tarde, una minuciosa labor investigativa coordinada meticulosamente dio sus frutos en el territorio provincial. Todo el operativo se desarrolló bajo estrictas directivas emanadas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que trazó el camino legal para que los efectivos policiales pudieran actuar con firmeza y celeridad ante un delito que afectaba a la comunidad local.

El escenario de esta intervención fue un inmueble estratégicamente ubicado en el pasaje José Hernández S/N°, situado en el tradicional barrio Hospital de la ciudad de Recreo, perteneciente al departamento La Paz. En este punto geográfico, el personal de la Comisaría Departamental Recreo se hizo presente para materializar un registro domiciliario, un procedimiento formal y legal destinado a desentrañar los hechos denunciados y asegurar las pruebas necesarias para el avance de la causa.

Elementos Recuperados y Denuncia de Origen

El trabajo exhaustivo dentro de la vivienda permitió a los uniformados dar con diversos objetos de valor que guardaban una vinculación directa con el ilícito investigado. Estos elementos habían sido denunciados previamente en una denuncia penal formalizada por un joven de 23 años de edad, quien se vio damnificado por el episodio delictivo y aguardaba respuestas por parte de las instituciones del Estado.

Los objetos recuperados durante el procedimiento y que quedaron formalmente en calidad de secuestro incluyen los siguientes bienes técnicos y cotidianos:

Una netbook Lenovo, acompañada de su respectiva fuente de alimentación.

Una yogurtera marca Aiwa.

Una mochila de uso personal.

La incautación de estos efectos no solo representa un alivio material para el damnificado, sino que constituye una prueba material fundamental para consolidar la hipótesis delictiva que manejan los investigadores en esta etapa procesal.

La Situación del Sospechoso y Medidas a Seguir

Como corolario del registro domiciliario y los hallazgos en el inmueble del barrio Hospital, el operativo policial avanzó sobre la individualización y aprehensión del presunto responsable del hecho. Los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Bustamante, de 31 años de edad, quien es señalado de manera directa como el presunto autor del delito investigado.

Tras concretarse la medida restrictiva de la libertad, el ciudadano fue inmediatamente alojado en la dependencia policial. Desde allí, quedó a estricta disposición de la Justicia interviniente, la cual ya se encuentra evaluando las actuaciones sumariales y ha indicado los pasos a seguir y las medidas a adoptar en el marco de la causa penal que se sustancia en la Sexta Circunscripción Judicial.