  • Dólar
  • BNA $1490 ~ $1540
  • BLUE $1540 ~ $1560
  • TURISTA $1937 ~ $1937

19 C ° ST 18.85 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca: murió una joven de 24 años tras un accidente de tránsito en la Ruta 38

4 Octubre de 2026 20.17

Una joven de 24 años, identificada como Julieta Pacheco, murió este domingo en el Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital, luego de permanecer internada a raíz de un accidente de tránsito ocurrido meses atrás sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de Miraflores, en el departamento Capayán.

Según indicaron fuentes a La Unión, la joven había resultado gravemente herida en el siniestro y fue trasladada al centro de salud capitalino, donde falleció este domingo.

Tras confirmarse su muerte, se registraron momentos de tensión debido a que sus familiares se negaron a permitir el retiro del cuerpo para la realización de la autopsia de protocolo.

fallecida miraflores- san juan
Catamarca: murió una joven de 24 años tras un accidente de tránsito en la Ruta 38
Tags
Catamarca Fallecida Miraflores

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también