Catamarca: murió una joven de 24 años tras un accidente de tránsito en la Ruta 38

Una joven de 24 años, identificada como Julieta Pacheco, murió este domingo en el Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital, luego de permanecer internada a raíz de un accidente de tránsito ocurrido meses atrás sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de Miraflores, en el departamento Capayán.

Según indicaron fuentes a La Unión, la joven había resultado gravemente herida en el siniestro y fue trasladada al centro de salud capitalino, donde falleció este domingo.

Tras confirmarse su muerte, se registraron momentos de tensión debido a que sus familiares se negaron a permitir el retiro del cuerpo para la realización de la autopsia de protocolo.