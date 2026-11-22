Un hombre de 46 años fue aprehendido por personal policial en la ciudad de Santa María luego de protagonizar un episodio de agresividad contra efectivos que desarrollaban tareas de despeje en inmediaciones de un club.

El procedimiento estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría Departamental Santa María, quienes se encontraban realizando las actuaciones correspondientes a la altura de un establecimiento deportivo ubicado en esa ciudad.

En esas circunstancias, los uniformados intervinieron ante la presencia de un hombre que, de acuerdo con la información policial, se habría negado a retirarse del lugar cuando se le solicitó que lo hiciera. La situación derivó posteriormente en un episodio de tensión, debido a que el individuo habría adoptado una actitud agresiva hacia los efectivos que participaban del operativo.

Insultos y amenazas contra los uniformados

Según lo informado, luego de negarse a abandonar el sector donde se desarrollaba el despeje, el hombre comenzó a dirigirse de manera agresiva hacia el personal policial, profiriendo insultos y amenazas contra los uniformados.

Ante esta conducta, los efectivos intervinientes procedieron a su aprehensión. El episodio se produjo mientras se desarrollaban las tareas de despeje en las inmediaciones del club, en un procedimiento que quedó bajo la intervención de la dependencia policial local.

La actuación de los numerarios de la Comisaría Departamental Santa María permitió concretar la aprehensión del individuo, de 46 años, quien fue trasladado posteriormente a las instalaciones policiales.

Quedó alojado en la dependencia policial

Una vez concretado el procedimiento, el hombre fue alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

Asimismo, por lo sucedido tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo desde el cual se indicaron las medidas que debían adoptarse en relación con el episodio.

De esta manera, el procedimiento quedó bajo la órbita de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones a seguir tras tomar conocimiento de la situación protagonizada por el hombre durante el operativo de despeje.