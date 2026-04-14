Catamarca: ocho arrestados y motos secuestradas en nuevos operativos

Los operativos de seguridad en Capital y Valle Viejo continuaron con un nuevo despliegue preventivo y de control que dejó como saldo ocho personas arrestadas y ocho motocicletas secuestradas, en el marco de acciones coordinadas por distintas dependencias policiales en sus respectivas jurisdicciones.

Según la información suministrada, del procedimiento participaron numerarios del COEM-Kappa, junto con efectivos de las Seccionales Sexta y Novena de la Capital, además de personal de la Comisaría de Santa Rosa del departamento Valle Viejo, quienes desarrollaron recorridos preventivos y operativos de control vehicular en distintos puntos estratégicos.

La intervención formó parte de la continuidad de las tareas de prevención y seguridad, con presencia policial activa sobre la vía pública y controles orientados a verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito y convivencia.

Recorridos preventivos

El despliegue se llevó adelante en diferentes sectores de las jurisdicciones alcanzadas, con un esquema de presencia territorial, patrullajes y puestos de control vehicular.

La participación conjunta del COEM-Kappa, las seccionales urbanas de la Capital y la dependencia policial de Santa Rosa, en Valle Viejo, permitió abarcar distintos puntos donde se realizaron verificaciones sobre motocicletas y sus conductores.

La continuidad de estos procedimientos muestra una estrategia sostenida de control sobre la circulación vehicular y la prevención de contravenciones.

Ocho arrestos y secuestro de motocicletas

Al cierre de los operativos, la Policía informó que ocho personas fueron arrestadas, en procedimientos que se concretaron luego de detectar distintas irregularidades vinculadas con la conducción y la documentación exigida por la normativa vigente. De manera paralela, se procedió al secuestro de ocho motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, todas involucradas en infracciones detectadas durante los controles.

La medida fue adoptada debido a que sus conductores infringieron lo normado en la Ley Nacional de Tránsito y el Código de Faltas, lo que motivó la inmediata actuación del personal policial.

La coincidencia numérica entre arrestados y vehículos secuestrados refleja la magnitud del procedimiento y el alcance territorial de los controles realizados.

Destino de los rodados

Tras detectar las infracciones, los efectivos procedieron a labrar las actas correspondientes, dejando asentadas las faltas constatadas durante los controles. Posteriormente, las motocicletas fueron remitidas a las dependencias policiales y a los Corralones Municipales correspondientes, conforme al protocolo previsto para este tipo de procedimientos.

La derivación de los rodados a esas áreas administrativas y policiales permite dar continuidad a las actuaciones derivadas de las infracciones, en línea con lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y el Código de Faltas.

Con este nuevo operativo, las fuerzas policiales ratificaron la continuidad de los controles preventivos en Capital y Valle Viejo, con presencia en calle, verificación vehicular y aplicación de medidas sobre quienes incumplen la normativa vigente.