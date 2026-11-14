Catamarca: un policía que estaba fuera de servicio salvó a un niño de 7 años que se ahogaba

En la noche de ayer, alrededor de las 20:20, efectivos de la Comisaría Octava se hicieron presentes en la intersección de las calles San Fermín y Las Araucarias, luego de tomar conocimiento de una situación que requería asistencia inmediata.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con el Oficial Ayudante de Policía Luis Omar Delgado, numerario del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), quien relató cómo intervino ante una emergencia que involucraba a un niño de apenas 7 años.

Según manifestó, mientras se encontraba franco de servicio, advirtió que el pequeño presentaba dificultades respiratorias y estaba acompañado por su padre, un hombre de 32 años, quien pedía auxilio desesperadamente ante el delicado cuadro que atravesaba su hijo.

La maniobra que permitió estabilizar al pequeño

Al advertir que el niño tenía las vías respiratorias obstruidas, Delgado reaccionó rápidamente y comenzó a practicarle maniobras de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada ante situaciones de obstrucción de las vías respiratorias.

La intervención del SAME y el estado de salud del niño

Una vez que el niño logró ser estabilizado, los numerarios solicitaron la presencia de profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes arribaron para brindarle la atención correspondiente.

Luego de evaluar al pequeño, los profesionales indicaron que presentaba buen estado de salud.