Catamarca: una mujer murió arrastrada por la corriente de agua durante la tormenta

Una mujer murió durante la madrugada en medio del fuerte temporal que afectó a la Capital catamarqueña. La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo, de 67 años, y fue encontrada sin vida en una zona de intensa circulación de agua sobre avenida Dr. del Pino, a la altura de calle Vicente Ponessa.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes a La Unión, un vecino alertó a la Policía después de advertir la presencia del cuerpo en medio de la corriente. Cuando los efectivos llegaron al lugar, rescataron a la mujer y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero ya había fallecido.

Las primeras hipótesis indican que Castillo habría salido de su vivienda con la intención de guardar su automóvil ante las condiciones climáticas y la posibilidad de que cayera granizo. En esas circunstancias, habría sido arrastrada por el caudal de agua que circulaba por la avenida. Vecinos señalaron que la corriente la habría desplazado cerca de una cuadra.

Tras el procedimiento policial, se solicitó asistencia sanitaria. Una ambulancia del SAME llegó al lugar y constató el fallecimiento. En tanto, su hija, que también fue arrastrada por la corriente, se encuentra fuera de peligro en el hospital.

En la escena trabajaron peritos de Criminalística, profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N.º 6. También se hizo presente el fiscal en turno, Luis Córdoba Andreatta, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Municipal. Fuentes confirmaron a La Unión que la causa del fallecimiento fue por asfixia por sumersión y politraumatismos.