Juicio a Pity Álvarez: la defensa alegó legítima defensa y pidió la absolución

La defensa del músico Cristian "Pity" Álvarez solicitó este viernes la absolución del cantante acusado por el crimen de Cristian Maximiliano "El Gringo" Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Fuentes del caso informaron que los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron subsidiariamente que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sea condenado por el delito de homicidio agravado por exceso en legítima defensa, pena que ya cumplió al haber sido detenido.

"No fue un homicidio simple, hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar. Fue un exceso en la legítima defensa, pero ni eso pudo ser acreditado por el Ministerio Público Fiscal", puntualizó Baños.

Álvarez no concurrió al Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco participó mediante una videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar.

Según indicaron, ambos letrados requirieron la nulidad del debate por los "vicios procesales" y el cumplimiento de una sentencia bajo la calificación legal peticionada con arresto domiciliario y salidas laborales.

El abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima, pidió una pena de 11 años y 2 meses de cárcel, mientras que el fiscal federal Sandro Abraldes reclamó 18 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En tanto, se confirmó que el viernes próximo será la lectura del veredicto, luego de tratar un planteo de inconstitucionalidad por parte de la fiscalía de la querella.

EL CASO

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano; después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

"Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", expresó Álvarez en más de una oportunidad ante los medios cuando se entregó a la policía.

El intérprete de 54 años está imputado por el delito de 'homicidio agravado por el uso de arma de fuego', cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.