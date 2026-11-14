Un club de rugby apartó a un entrenador detenido por golpear a un hombre en una pizzería

El Club Universitario de Córdoba decidió apartar de todas sus actividades al entrenador de rugby detenido por agredir brutalmente a un hombre en una pizzería del barrio Docta. Además, las autoridades dispusieron suspenderlo como socio de la institución hasta que exista una resolución judicial sobre el caso.

La medida fue comunicada a través de un segundo comunicado, luego de que el club analizara lo sucedido y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del comercio.

"La institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos", expresaron.

En el mismo mensaje, la institución manifestó su "más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia, en cualquiera de sus formas". También señaló que uno de sus principales objetivos es construir un espacio de formación para niños y adolescentes, basado en valores como el respeto, el compañerismo y la solidaridad.

El acusado es Martín Roberto Díaz, de 47 años, quien se desempeñaba como entrenador de rugby juvenil y del plantel superior femenino del club. Actualmente permanece detenido e imputado por lesiones leves y amenazas.

Cómo ocurrió la agresión en la pizzería

El episodio tuvo lugar el sábado 7 de noviembre, cerca de las 21, cuando Díaz ingresó a una pizzería acompañado por su pareja y comenzó a increpar a Mauro, un cliente al que acusó de haber mirado a la mujer.

Después de un primer intercambio verbal, el entrenador se alejó, pero regresó y le dio más de diez trompadas en el rostro. La agresión continuó en un depósito del comercio, donde la víctima cayó al piso y recibió nuevos golpes y patadas.

Como consecuencia del ataque, Mauro sufrió una fractura en la zona de la órbita izquierda y debió recibir atención médica. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y sus imágenes fueron clave para identificar al agresor, detenido el miércoles 11 de noviembre.

El abogado del acusado, Juan Pablo Bastos, había señalado que su defendido estaba arrepentido y dispuesto a reparar el daño. Al referirse al origen de la discusión, mencionó una supuesta "mirada impúdica" hacia la pareja de Díaz, aunque aclaró que esa circunstancia no justificaba la reacción violenta.