Catamarca: un policía le practicó RCP a una mujer de 70 años y logró salvarle la vida

Un procedimiento policial permitió asistir a una mujer de 70 años que se encontraba inconsciente en su domicilio, ubicado sobre calle Chubut, entre Juan B. Justo y avenida Deodoro Maza.

El hecho ocurrió a las 11:55 de la mañana de hoy, cuando numerarios de la Comisaría Sexta fueron alertados a través del sistema de emergencias SAE-911 y se dirigieron al lugar para intervenir ante la situación.

Al arribar, los efectivos encontraron a la septuagenaria tendida en la cama y sin conocimiento, por lo que comenzaron de inmediato con las tareas de asistencia.

La rápida intervención que permitió estabilizarla

En medio de la emergencia, el Oficial Subinspector Luis Herrera advirtió que la mujer presentaba signos vitales débiles. Frente a ese cuadro, decidió intervenir y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La asistencia se extendió hasta conseguir estabilizar a la mujer, en una intervención que resultó fundamental mientras se aguardaba la llegada del personal sanitario.

Minutos después, profesionales médicos del SAME arribaron al domicilio y continuaron con la atención correspondiente, para posteriormente disponer el traslado de la paciente al Hospital San Juan Bautista.

La evolución de la paciente y su traslado

Una vez ingresada al nosocomio, la mujer recibió la atención médica correspondiente. Tras ser evaluada, los profesionales de salud indicaron que se encontraría fuera de peligro, llevando tranquilidad respecto de su estado.

Posteriormente, la septuagenaria fue trasladada a un sanatorio privado para continuar con la atención.