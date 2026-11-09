Cinco "pungas" fueron detenidos durante la visita del papa León XIV

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron este lunes en Plaza de Mayo y Puerto Madero a cinco arrebatadores, dos de ellos con antecedentes penales, en el marco del operativo seguridad dispuesto por la visita del papa León XIV.

Fuentes policiales informaron que cuatro integrantes de una banda que operaba en grupo fueron detenidos en la Plaza de Mayo, altura Rivadavia y Reconquista, detectados por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) cuando uno de ellos hacía un arrebato y los otros empujaban a la multitud para facilitar el hecho.

Personal de la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad detuvo a los cuatro, quienes tienen 21, 22, 27 y 32 años, respectivamente, oriundos de Lanús y Lomas de Zamora.

Según se informó, los dos más jóvenes tienen dos y cuatro antecedentes por robo, robo agravado y hurto, con causas en las que quedaron procesados.

En otro hecho registrado también a la tarde, personal de la Comisaria Vecinal 1 E de la Policía de la Ciudad detuvo a un arrebatador en Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, en Puerto Madero, por el robo de una cadenita, tras la denuncia hecha por el damnificado a personal policial afectado al operativo de seguridad.

El imputado, a quien se le incautó la cadena sustraída, tiene 26 años y residencia en Córdoba.