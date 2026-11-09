Operativo policial en rutas de Catamarca: secuestraron ocho animales sueltos

En el marco de los operativos de prevención y control de animales sueltos, efectivos de la División Policía Montada llevaron adelante durante la jornada de ayer una serie de procedimientos en diferentes sectores del departamento La Paz, donde detectaron semovientes que se encontraban sin custodia y representaban un potencial peligro para quienes circulaban por la vía pública.

Los despliegues policiales se realizaron sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura del Paraje La Zanja, y en la Ruta Provincial N° 20, específicamente en inmediaciones de los parajes El Cerrito y La Horqueta. Asimismo, las tareas de control se extendieron hasta la localidad de Esquiú, también perteneciente al departamento La Paz.

Como resultado de las intervenciones, los uniformados procedieron al secuestro de ocho animales, entre ellos seis bovinos y dos equinos. La medida se adoptó ante la presunta infracción al Código de Faltas de la Provincia, en concordancia con lo establecido por la Ley Provincial N° 5841/24, debido a que los animales permanecían sueltos y atentaban contra la seguridad vial.

Los propietarios deberán presentarse en un plazo de 48 horas

A partir de los procedimientos realizados, se informó que los propietarios o responsables de los animales secuestrados deberán comparecer dentro de un plazo de 48 horas en la base de la División Policía Montada, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 38, en el sector Sur de la Capital.

Para iniciar el trámite correspondiente y acreditar la titularidad de los semovientes, los responsables deberán presentarse con la documentación que permita demostrar tanto la legítima propiedad como la procedencia de los animales.

El plazo establecido constituye una instancia para que los propietarios puedan reclamar los ejemplares y cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente. La presentación de la documentación respaldatoria será necesaria para acreditar el vínculo legítimo con los animales que fueron retirados de la vía pública.

Advierten sobre el decomiso o la subasta de los animales

Desde la fuerza policial también hicieron saber que, en caso de que los animales no sean reclamados dentro de las 48 horas establecidas, se avanzará con las medidas previstas por la legislación vigente.

En ese escenario, los ejemplares podrán ser decomisados o destinados a subasta, conforme a los procedimientos contemplados en la normativa aplicable.