Catamarca: sorprendieron a dos hombres cuando realizaban una conexión clandestina de agua

Un procedimiento policial realizado durante la mañana de hoy en el Complejo Habitacional Valle Chico culminó con la aprehensión de dos hombres, quienes habrían sido sorprendidos mientras realizaban una conexión clandestina de agua en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:00, cuando numerarios de la Seccional Décima Primera, alertados por el SAE-911, se dirigieron hasta la intersección de las avenidas N° 12 y N° 27, donde constataron la situación que motivó la intervención policial.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de dos hombres identificados por sus apellidos como Galván, de 52 años, y Villacorta, de 59 años, quienes habrían sido encontrados mientras llevaban adelante una conexión irregular al servicio de agua.

Secuestraron herramientas y elementos utilizados en el lugar

Durante el procedimiento, los uniformados también realizaron el secuestro de distintos elementos que se encontraban en el sector y que estarían vinculados con la maniobra detectada.

Entre los objetos incautados se encontraban dos palas anchas, dos picotas, una masa, una barra de hierro y un cono reflectivo.

Quedaron a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur

Tras concretarse las aprehensiones y el secuestro de los elementos mencionados, ambos hombres fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente.

La situación quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que tomó conocimiento del hecho y desde donde se impartieron las medidas que debían cumplimentarse.