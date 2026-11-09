Un peregrino de 73 años se descompensó y murió un día antes de la misa del Papa en Córdoba

Un hombre de 73 años murió al descompensarse antes del ingreso a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la provincia de Córdoba, donde el papa León XIV oficiará una misa este martes 10 de noviembre.

Según informaron fuentes policiales, el septuagenario, oriundo de Chaco, se desvaneció en una de las filas para entrar al predio, motivo por el que personal de la Dirección Bomberos lo asistió mediante la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Una ambulancia del servicio del 107 derivó al peregrino hasta el Hospital Madre Teresa de Calcuta, recibió atención por parte de los facultativos, quienes constataron su deceso.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Córdoba

El predio de FAdeA, que tiene 107 hectáreas distribuidas en 58 cuadrantes, abrió sus puertas este lunes a las 18, antes del horario previsto inicialmente, debido a la llegada anticipada de peregrinos. Allí se desarrollaba la vigilia joven, programada para las 19.

La misa que encabezará León XIV está prevista para este martes a las 10 y las autoridades estiman que podría convocar a entre 700.000 y 800.000 personas.

El operativo contempla puestos sanitarios en distintos sectores de la ciudad y una serie de recomendaciones para quienes asistan al encuentro. Entre ellas, llevar agua, alimentos y medicamentos personales, además de respetar las restricciones sobre los elementos permitidos dentro del predio.

Operativo en FAdeA

Las autoridades explicaron que la FAdeA tiene dos ingresos principales: el acceso norte, ubicado en avenida Fuerza Aérea y Circunvalación, y el acceso sur, en avenida La Donosa y Circunvalación.

Al frente del arco de ingreso al predio se encuentran tres camiones Halcones, destinado a la prevención, vigilancia y coordinación de operativos de seguridad de grandes eventos, destaca el comunicado de la Policía de Córdoba.

Un dato que aportaron a la agencia Noticias Argentinas es que la Jefatura de Policía de Córdoba confirmó que el personal que esté afectado al operativo de seguridad especial, se le abonará un suplemento correspondiente a un servicio adicional de 12 horas equivalente a $145.960,80.