Catamarca: un policía logró reanimar a una joven que fue hallada inconsciente

En la tarde de hoy, a las 14:50, efectivos de la Comisaría Departamental Belén acudieron a una vivienda ubicada en esa ciudad del departamento homónimo luego de ser alertados por el SAE-911.

El aviso daba cuenta de una situación de extrema urgencia: una mujer había manifestado que su amiga habría intentado atentar contra su vida. Ante la gravedad del llamado, los uniformados se dirigieron de inmediato al domicilio señalado para verificar la situación y brindar asistencia.

La llegada rápida del personal policial permitió intervenir en los primeros momentos de la emergencia, un período determinante ante una situación en la que una persona requería asistencia inmediata.

Hallazgo de una joven inconsciente y la intervención de un efectivo policial

Al ingresar al inmueble, los efectivos recorrieron el lugar hasta llegar a una de las habitaciones, donde observaron a una joven mujer de 24 años que se encontraba inconsciente y con escasos signos vitales.

Frente a ese escenario, el sargento Gustavo Vega inició rápidamente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de estabilizar a la joven mientras se aguardaba la llegada de profesionales médicos.

La intervención del efectivo permitió que la mujer respondiera a las maniobras realizadas y lograra ser estabilizada hasta el arribo del personal sanitario. La asistencia inicial brindada en el lugar fue el primer paso de una cadena de atención que continuó con el traslado al centro de salud correspondiente.

Traslado al Hospital Zonal y actuación judicial

Luego de la estabilización inicial, profesionales médicos llegaron al domicilio y procedieron al traslado de la joven al Hospital Zonal, donde quedó bajo atención sanitaria.

El procedimiento continuó con la intervención de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, organismo desde el cual se impartieron las directivas a seguir en relación con el hecho.

De esta manera, la intervención articulada entre el llamado de emergencia, la respuesta policial y la asistencia médica permitió abordar una situación crítica ocurrida en una vivienda de la ciudad de Belén.