Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una embarcación

Un joven turista de nacionalidad neerlandesa, de 26 años, falleció este martes luego de que la embarcación en la que realizaba un recorrido turístico por el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú se diera vuelta por causas que aún son materia de investigación.

El hecho ocurrió mientras la víctima participaba de la excursión junto a los integrantes de su familia política. Según la información disponible, el pequeño barco perdió estabilidad y volcó sobre uno de sus laterales, provocando que todos los pasajeros cayeran al agua en un contexto especialmente complejo debido a la crecida que registra el río Iguazú por estos días.

Las circunstancias que originaron la pérdida de estabilidad de la embarcación todavía no fueron establecidas y forman parte de la investigación que llevan adelante las autoridades competentes.

Confirmación del fallecimiento y rescate de los sobrevivientes

Tras el accidente, los responsables de la empresa Macuco Safari, encargada de organizar este tipo de excursiones por las Cataratas, confirmaron el fallecimiento del joven turista neerlandés.

Además de la víctima fatal, otras dos personas que viajaban en la embarcación lograron ser rescatadas. Ambas fueron trasladadas al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, ubicado en Foz do Iguazú, donde recibieron asistencia médica y fueron sometidas a las evaluaciones correspondientes.

También se confirmó que los dos sobrevivientes son turistas de nacionalidad holandesa.

El estado de salud de los pasajeros rescatados

Entre las personas rescatadas se encuentra un hombre de 49 años, quien, de acuerdo con la información difundida, permanece consciente, orientado y respirando sin asistencia. Su evolución permitió establecer que no requiere soporte respiratorio, aunque continúa bajo seguimiento médico.

El otro paciente es el yerno del hombre de 49 años. Si bien no necesitó atención médica como consecuencia del accidente, quedó igualmente bajo observación en el centro de salud, como parte del protocolo aplicado tras el episodio.

Los traslados y la atención de los sobrevivientes permitieron asistir a quienes lograron salir con vida luego del vuelco de la embarcación en medio de las condiciones que presenta actualmente el río Iguazú.

Intervención de las autoridades brasileñas

Luego del episodio, personal de la Armada de Brasil se trasladó hasta el lugar para colaborar con el operativo desplegado tras el accidente.

La intervención de la fuerza incluyó las primeras evaluaciones sobre lo ocurrido y la supervisión de las medidas adoptadas por los distintos organismos de emergencia que participaron de las tareas posteriores al vuelco de la embarcación.

En paralelo, las actuaciones para determinar cómo se produjo el accidente quedaron bajo la órbita de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, organismo que tendrá a su cargo la investigación destinada a establecer las causas del hecho.

Una investigación en marcha

Mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes, el caso permanece bajo investigación para determinar qué provocó que la embarcación perdiera estabilidad y terminara volcando durante el recorrido turístico por el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú.

Hasta el momento, la información confirmada indica que el accidente dejó como saldo la muerte de un turista neerlandés de 26 años, el rescate de otros dos pasajeros de nacionalidad holandesa y la intervención de distintos organismos brasileños de emergencia y control, que ahora buscan establecer las causas del episodio ocurrido en medio de la crecida del río Iguazú.