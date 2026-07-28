Catamarca: provocó un incendio en la casa de su madre y terminó arretado

Durante la jornada de hoy, a las 00:00, una alerta emitida por el SAE-911 movilizó a los motoristas del COEM-Kappa hacia la esquina de las calles San Juan Bautista y Costanera Los Diaguitas, donde se desarrollaba una situación de emergencia que requirió la intervención de distintos organismos provinciales.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Ibáñez, de 20 años, quien, de acuerdo con la información suministrada, habría provocado un incendio en una habitación del domicilio de su propia madre. La rápida actuación policial permitió controlar la situación inicial y dar intervención a las áreas especializadas para atender las consecuencias del hecho.

La intervención de los Bomberos de la Policía

Frente al incendio registrado en la vivienda, los efectivos que participaron del primer procedimiento solicitaron la presencia de personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, con el objetivo de combatir el foco ígneo.

Los bomberos trabajaron en el lugar y sofocaron las llamas, evitando que la situación continuara desarrollándose. La intervención de esta unidad especializada formó parte del operativo desplegado tras la alerta recibida por el sistema de emergencias.

El procedimiento evidenció la coordinación entre las distintas áreas que participaron en la respuesta al incidente, permitiendo controlar el incendio y continuar con las actuaciones correspondientes.

Actuación de la Seccional Séptima y asistencia médica

Por cuestiones de jurisdicción, personal de la Seccional Séptima tomó intervención en el procedimiento una vez controlada la emergencia.

En ese contexto, los efectivos requirieron la presencia de profesionales médicos del SAME, quienes asistieron al joven aprehendido y dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista.

El traslado se realizó con custodia policial, en el marco de las actuaciones iniciadas tras el hecho ocurrido en el domicilio.

La Fiscalía dispuso las medidas correspondientes

Una vez concretadas las actuaciones policiales y la asistencia médica, el procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo judicial que intervino en la causa.

Desde la Fiscalía se indicaron las medidas a adoptar, dando continuidad al proceso iniciado luego del episodio registrado durante la madrugada.

Mientras tanto, el joven de apellido Ibáñez (20) permaneció bajo custodia policial tras ser trasladado al centro de salud, en el marco de las disposiciones judiciales vigentes.