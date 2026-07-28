Recuperaron un auto robado y detuvieron a un ladrón en Catamarca

Un procedimiento llevado a cabo por personal de la División Automotores de la Policía de la Provincia culminó con la recuperación de un automóvil Renault 12 que, de acuerdo con la información oficial, sería producto de un ilícito perpetrado en perjuicio de un hombre mayor de edad.

El operativo se desarrolló anoche, alrededor de las 22:00, en calle Caleta Olivia al 1.600, donde los efectivos lograron ubicar el rodado, marcando un resultado positivo en el marco de las tareas desplegadas por esa dependencia policial.

La localización del vehículo representó el hecho central del procedimiento, ya que permitió recuperar un bien que habría sido sustraído a su propietario, avanzando así en el esclarecimiento del episodio investigado.

Aprehensión del presunto autor

Tras el hallazgo del automóvil, y minutos después, el procedimiento continuó en las inmediaciones del lugar. Allí, el personal policial aprehendió al presunto autor del hecho, identificado como Gutiérrez, de 41 años.

Luego de concretarse la detención, el hombre fue trasladado a la Comisaría Sexta, dependencia que intervino por razones de jurisdicción.

Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades del caso y avanzar con la investigación.

Secuestro de otros elementos

Además de la recuperación del Renault 12, durante el procedimiento los efectivos realizaron el secuestro de distintos elementos que se encontraban en poder del sospechoso.

Entre los objetos incautados se encuentran:

Un automóvil Renault 12 , recuperado durante el operativo y que sería producto de un ilícito.

, recuperado durante el operativo y que sería producto de un ilícito. Un carro de supermercado.

El motor de otro automóvil.

De acuerdo con la información suministrada, Gutiérrez no pudo acreditar la legítima propiedad ni la procedencia del carro de supermercado ni del motor del otro vehículo, razón por la cual ambos elementos también quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia.