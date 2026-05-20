Tras allanamientos en Catamarca, recuperan elementos robados y detienen a una joven

En respuesta a denuncias penales radicadas en diversas Unidades Judiciales, donde personas de ambos sexos manifestaron haber sido víctimas de ilícitos, la justicia local ordenó una serie de actuaciones que derivaron en operativos de gran envergadura. Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron a cabo un allanamiento en el barrio Montecristo, como también tres registros domiciliarios autorizados por las Fiscalías de Instrucción de Sexta y Novena Nominación, en inmuebles situados en los barrios Parque Sur, Santa Marta y Valle Hermoso.

Estas medidas representan un esfuerzo coordinado entre las instancias judiciales y la fuerza policial para recuperar evidencia vinculada a hechos denunciados, y fueron ejecutadas tras un minucioso análisis de las denuncias presentadas, reflejando la cadenade procedimientos legales desde la radicación de la denuncia hasta la materialización de los allanamientos.

Resultados del operativo: secuestros y evidencia recuperada

Durante los procedimientos, los investigadores lograron recuperar y secuestrar diversos elementos de interés para las causas en curso, entre ellos:

Dos teléfonos celulares : un iPhone 14 y un Noblex.

: un iPhone 14 y un Noblex. Varias prendas de vestir .

. Tres luminarias marca LCI.

Todos estos objetos quedaron bajo custodia de las autoridades, resguardados como elementos de prueba para las investigaciones correspondientes. La recuperación de estos bienes es un paso clave en los procesos judiciales, ya que permite vincular los hechos denunciados con posibles responsables, además de contribuir a la reconstrucción de los acontecimientos denunciados.

Aprehensión de una sospechosa

Uno de los momentos más relevantes del operativo se produjo durante uno de los registros domiciliarios, cuando los policías procedieron a la aprehensión de la presunta autora de uno de los ilícitos denunciados. Se trata de una joven mujer de apellido Cardozo, de 29 años, quien fue detenida tras encontrarse en su poder una cuchilla, incautada inmediatamente por las autoridades.

Cardozo fue alojada en la Comisaría de la Mujer, permaneciendo a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir. La detención se realizó respetando los protocolos establecidos y asegura que el proceso judicial continúe sin obstáculos, garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso.